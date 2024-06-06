建中「人文社會資優班」走入歷史　校長曝招生4困境：轉換形式延續

▲建中人社班將走入歷史，校長感性發言說，人社班沒消失，只是融入每個學生中。（圖／記者楊惠琪攝）

記者許敏溶／台北報導

台灣社會「重理工、輕人文」，連明星高中建國中學也受影響。建中「人文社會資優班」112學年停招，最後一屆高二生昨（5日）舉辦成果發表會。校長莊智鈞表示，由於多種原因影響，導致人社班報名人數越來越少而停招，但人社班並沒消失，而是融入校園中每一個學生與班級裡，校方也會希望，不管建中學生從事哪一個行業，都需要具備人文關懷精神。

台灣以高科技聞名全球，導致社會普遍存在「重理工、輕人文」現象。北一女人社班在111學年度停招，建國中學「人文社會資優班」則在112學年停招，昨天人社班最後一屆高二生舉辦成果發表，學生選擇台式應援、選舉、運彩等13個主題研究，並在4個場地發表成果，也象徵建中人社班將正式走入歷史。

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建中校長莊智鈞表示，很遺憾人社班走不到20屆，但人社班停辦原因很多，除了環境影響外，像是報名人數減少，也因疫情影響宣導有關，加上過去資優班擁有比較多機會進行國外交流或參與研討會，可以吸引學生參與，但隨著108新課綱實施，在普通班也能享受這樣資源，學生吸引力就降低，導致招生人數逐年下降。

不過，莊智鈞認為，人社班雖然會消失，但會轉換成另一種形式存在，也就是融入在校園中每一個學生與班級裡，因為未來不管學生從事哪一個行業，AI或理工或擔任醫生，學生都需要擁有人文關懷精神，因此在高一時，也有一門校定必修課，透過讓學生進行專題閱讀與寫作，鼓勵孩子自主發想，多多關懷社會。