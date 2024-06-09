陸女遊香港「3小時就逃離」　嫌棄「三項缺點」反遭罵翻

▲陸女發文稱「3小時逃離香港」。（圖／翻攝小紅書）



記者蔡紹堅／綜合報導

中國大陸一名女子近日在小紅書發文，表示她來香港旅遊，結果3小時就「果斷逃離」，並批評香港「有點小」、「有點潮」，又有點「有點破」，令她難以忍受。

該女在小紅書以「我應該是史上最快離開香港的吧」為標題發文，說自己本來是希望能快速遊覽香港，但發現沒辦法忍受香港的缺點。

▼女子批評香港有點小、有點潮、有點破。（圖／翻攝小紅書）



她首先批評了香港的冷氣，嫌棄香港的冷氣太冷，「冷氣都不用花錢的嗎？」「冷到寒毛全程豎起來！」

接著，她又說香港有三個缺點，「真的有點小有點潮有點破」，最後，女子在抵達香港的3小時內離開了香港，並自稱「我應該是最快逃離香港的人吧」。

▼照片顯示女子前往了通菜街。（圖／翻攝小紅書）



從女子附上的照片可以發現，她前往了旺角的通菜街，該處本來就是攤販聚集的所在，販賣便宜的衣物、飾品等商品，過去由於販賣許多女用服裝及商品，又被稱為「女人街」。

女子的發文很快在網路上引起大量討論，但大部分人都是在罵她，「窮遊就是這樣，妳沒錢去好地方。」「3小時就離開是什麼值得發上網的事嗎？」「平常一堆人來香港短時間轉機。」「3小時能去哪？」

▼女子在小紅書被罵翻。（圖／翻攝小紅書）

