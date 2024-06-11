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心儀女生提「先試車再交往」他愣：該衝嗎？　老司機曝3件事必做

小三,偷情,失戀,性侵,上床,崩潰,傷心,抓姦,劈腿,偷吃,感情。（圖／記者周亭瑋攝）

▲心儀女生提試車請求。（示意圖／記者周亭瑋攝）

記者施怡妏／綜合報導

現代社會風氣開放，性事對許多年輕人來說，已經不是難以啟齒的禁忌話題，一名男網友表示，心儀對象主動提出「試車」，如果合的話再深入交往，比較不會浪費時間，女生還強調是第一次對別人提出這個請求，讓他感到驚訝，猶豫該不該答應。貼文一出，網友紛紛提醒「真的沒提過試車的人，連提都不敢提」。

男網友在Dcard發文，「女生提出了試車的要求是什麼心態？」跟女方沒有很熟，但確實有好感，前幾天單獨吃飯時，女生提出試車要求，認為試車後合的話再深交，不會浪費雙方的時間，「她吞吞吐吐，貌似鼓足很大的勇氣問了這個問題」。

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原PO想了想，認為對方說的有道理，「我也不會吃虧，對自己的性能力也是很有自信啦」，不過通常都是男生提出，很少遇到女生開口，佩服對方的勇氣，也好奇是什麼心態，是真心還是玩玩？「尤其她說她是第一次提出這個請求，反而讓我不敢拒絕，是說我答應後應該不會怎樣吧」。

貼文曝光，網友認為不單純，「今天第一次」、「笑死，每個都馬說第一次，第十次她會跟你承認嗎」、「真的沒提過試車的人，連提都不敢提，你怎麼會信她是第一次提出？」「感覺就會被騙錢，保重」、「找人接盤啦」、「感覺會跟你試車，就會跟其他人試車」、「一定要戴套簽行房同意書」、「她不會只跟你一個試車」、「對你第一次提，對其他人也是第一次提，完全不衝突阿」。

兩性,性愛,性生活,sex,做愛,調情（圖／達志／示意圖）

▲老司機提醒，要記得戴套、跟好友說、手機不離身。（圖／達志／示意圖）

還有老司機提醒，「記得試車要戴套，提前聯絡朋友你在哪裡，大概多久後會聯絡，如果沒聯絡請他報警去救你，洗完澡出來先開一條縫確認沒有多出來的人，女方突然跑去開門要注意，莫名其妙需要開門的服務也要注意，手機不要離開身邊」。

不過，原PO相信人性本善，決定相信女生是第一次，「連她自己都不知道為什麼自己敢說，當然確實不知道她說的是真是假，但基於我對她的認識，就先選擇相信」。

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