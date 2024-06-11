女子西湖溺水冷靜「躺平」自救　「黃金3分鐘」快艇趕到救上岸

記者魏有德／綜合報導

大陸一名女子9日在西湖遊玩時不慎掉入湖中，只見她冷靜地將四肢平放，臉部朝上漂浮在湖面上，冷靜地等待救援。工作人員接報後，經過3分鐘左右便駕著快艇趕到現場把她救起，整個過程被一旁的目擊民眾用手機拍下放上網路，讓不少網友稱讚，堪比教科書級的自救。

▲女子落水冷靜「躺平」自救。（圖／翻攝杭州日報，下同）

根據民眾拍下的影片顯示，這名女子落水後，並沒有向大部分溺水者一樣掙扎呼救，反而是冷靜地「躺平」在湖面上，利用浮力保持身體穩定，面部朝上也能使呼吸持續，增加等待救援的時間。

西湖風景名勝區水域管理處水域監管科副科長潘世安表示，他們接到沿湖工作人員的過來的救援電話後，立即派出一艘救援快艇，船上搭載兩名救生員前往事發水域，在3分鐘內將落水女子打撈上岸。

潘世安提到，女子落水的地方在斷橋水域，周圍還有不少遊客圍觀，「她看上去也是會一點水性的，不會在水裡面胡亂拍打，而是冷靜地浮在水面上等待救援。」

據了解，該水域約有2公尺深，女子落水時雖然離岸邊僅4到5公尺，但西湖流動的水把女子帶往湖中央，等到快艇抵達救援現場時，女子已經仰面飄出約十公尺遠。

南京體育學院特邀美人魚指導老師錢教練表示，無論人掉入流動的水域或較為靜止的水域時，都不能過於激動和掙扎，「肌肉一緊張，人可能就會往下沉，不會游泳的人正面朝下掉到水裡的話，我們都會建議採用水母抱（水母漂）的方式進行自救。」

錢教練提醒，落水者將氣憋住的話，就會自動漂浮上來，「在背部即將接近水面的時候，雙手雙腳可以呈大字型展開，方便下一步將自己從水中翻轉過來，讓自己可以面部朝上。」

錢教練強調，在大江大海中溺水，落水者就需要在浪花打來的間隙中，深吸一口氣，一邊保持著漂浮的狀態，「落水者過於緊張或者水溫較低的時候，容易發生抽筋的情況。如果落水者抽筋了，首先還是要注意放鬆，勾住自己的腳尖，盡可能向後蹬自己的小腿，一般來說，溺水的黃金救援時間是3分鐘。」