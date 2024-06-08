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19歲青年溺水狂喊救我　「拍攝者不救」還問：你累了嗎

記者趙蔡州／綜合報導

巴西亞馬遜州塔巴廷加一名年輕男子日前意外落水，溺斃前他不斷向附近居民求助，但沒有任何回應他，甚至還有目擊者一邊錄影一邊詢問「你累了嗎」，直到他最後力竭沉入水中，影片曝光後立刻討論。

根據ContilNet Notícias報導，事件發生在5日，19歲年輕男子尼古拉斯（Nikolas Rodrigues）不明原因落水，由於他不會游泳，只能在水中不斷掙扎，儘管他向附近居民求助、不斷高喊「救救我」，卻沒有人願意幫忙。

▲▼目擊19歲男落水溺斃　拍攝者不救！還調侃「你累了嗎？」。（圖／翻攝自X）

▲2名婦人划船經過，但沒有立刻上前救援。（圖／翻攝自X）

有一名男子拍下了尼古拉斯溺斃的整個過程。可以看見，當時有2名婦人划船經過，聽見求救聲卻沒有立刻上前救援，而影片拍攝者甚至連動都沒有動，還喊說「你累了嗎？」，等到尼古拉斯沉入水中，更平靜地說「嘿，那傢伙不見了」。

在尼古拉斯沉入水中約1分鐘後，2名婦人才靠近並跳下水嘗試救援，但並沒有找到尼古拉斯，直到幾個小時後有專業的潛水員到場搜索，才成功找到尼古拉斯的遺體。

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