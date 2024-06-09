「太早慶祝」丟獎牌！西班牙女將嗨翻下秒被超車　驚恐表情全被拍

▲西班牙選手加西亞-卡蘿（右）太早慶祝，被烏克蘭選手超越。（圖／達志影像／美聯社）

記者吳美依／綜合報導

西班牙競走女運動員加西亞-卡蘿（Laura García-Caro）7日參加20公里女子競走比賽，距離終點線還有好幾公尺，就舉起雙臂、興奮歡呼，卻在慶祝之際被對手「超車」，她瞬間痛失獎牌，驚恐表情也被鏡頭拍下。

本屆「歐洲田徑錦標賽」在羅馬奧林匹克體育場（Stadio Olimpico）舉行，加西亞-卡蘿身披西班牙國旗，在終點線前方揮拳歡呼，與此同時，卻被烏克蘭選手奧莉亞諾夫斯卡（Lyudmila Olyanovska）超越，原本喜悅的神情，瞬間變成驚恐與沮喪。

???????? | La onubense Laura García-Caro se confió en exceso en los 20 km marcha y fue adelantada sobre la misma línea de meta por la ucraniana.

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29歲的加西亞-卡蘿賽後向《路透社》坦言自己非常失望，「在比賽前半部我很痛苦，但仍恢復了過來，然後在最後10公尺以為我做到了，但我沒有。」不過，她坦然接受這次落敗，「現在我必須接受（發生的事情），並且治癒我的心。」

在這場比賽中，地主國選手帕米薩諾（Antonella Palmisano）與特拉普萊蒂（Valentina Trapletti）分別為義大利奪回金牌與銀牌，31歲的奧莉亞諾夫斯卡奪下銅牌後，將獎項獻給烏克蘭，「我在最後一公里和最後一公尺都很累，但我非常想替國家贏得獎牌。」

奧莉亞諾夫斯卡說，「現在烏克蘭發生了戰爭，我們在非常艱困的條件下訓練，我甚至不知道我的5歲兒子今天是否看見了我的比賽，因為烏克蘭的基礎設施都遭破壞。」