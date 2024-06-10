覆議沒過行政院也會提釋憲？　柯建銘分析反攻下一步

▲柯建銘。（圖／記者周宸亘攝）

記者皮心瑀／台北報導

藍白所提的國會改革法遭質疑過度擴權，加上程序瑕疵，引發批評，但最終仍憑著人數優勢三讀通過，行政院已對此提出覆議。民進黨團總召柯建銘表示，覆議不過，黨團會提釋憲，總統要不要提還不知道，而行政院「我相信也會提」，到時候就是兩邊聲請上去，同時也會要求暫時處分。

柯建銘在網路節目《下班瀚你聊》時說，國會改革三讀後分送總統府、行政院，行政院看一下認為窒礙難行，通過覆議，然後再把這個送給總統府，讓總統知道不可以公告法案，總統知道後告訴行政院說贊成，接下來就是要在立法院展開覆議。

柯建銘說，立法院收到後15天內要解決，程序委員會要安排處理，要叫行政院來問一下到底哪裡有問題，並送去全院委員會審查，完畢後改開院會投票，覆議沒過就要釋憲，總統要不要也提釋憲不知道，但黨團一定提釋憲，相信行政院也會提，就是個別都會提，也會同時做一件事情就是暫時處分。

依照《憲法訴訟法》規定，只要達到立委總額1／4以上，意即29名立委，就可以向憲法法庭聲請釋憲；且15名大法官中只要有2／3、意即10位大法官出席評議，當中有8位同意，就可對釋憲進行裁判。

而依《憲法訴訟法》規定，憲法法庭為避免《憲法》所保障的權利或公益遭受難以回復的重大損害，得依聲請或依職權，就法規範的適用裁定「暫時處分」，其門檻為「2／3大法官參與評議；現有大法官總額過半數同意」。

值得注意的是，《憲法訴訟法》針對暫時處分定裁定後超過6個月，暫時處分便會失去效力，藉此讓大法官有優先處理案件的時間壓力，這也代表著，若真照此發展，「國會改革修法」相關爭議，最長可能會繼續延燒超過6個月。