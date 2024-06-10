烏克蘭20歲正妹申請庇護「被自己人詐騙」　英政府限期離境

▲烏克蘭20歲女子佐文妮絲卡尋求庇護卻被自己人詐騙，遭英國政府限期離境。（示意圖／VCG）

記者詹雅婷／綜合報導

烏克蘭20歲女子佐文妮絲卡（Anastasiia Drevynytska）去年12月抵達英國尋求庇護，但卻因未符合申請條件，被英國政府限期6月19日之前離境返回烏克蘭。原來她是被一名烏克蘭男子詐騙，事前談好的庇護贊助全是一場空，申請文件都是假的。

衛報報導，佐文妮絲卡在還沒來到英國之前，與一名烏克蘭男子談好，對方告知只要支付費用，就能替她處理庇護贊助的申請文件，讓她能夠赴英國與父母團圓。兩人談及的內容是英國政府的「讓烏克蘭人有個家」（Homes for Ukraine）庇護計畫，當時她的母親Svitlana與父親Volodymyr已透過這項計畫在英國生活。

然而當她抵達英國之後才發現，當初那名烏克蘭男子給的文件是錯誤的，遭對方詐騙。

英國政府隨後發給她一封信，內容提及她並不符合庇護計畫申請條件，並給出6個月寬限時間，要求她最晚6月19日必須離開英國返回烏克蘭，非法逾期在英國滯留可能面臨罰款、坐牢、遣返、不得重返英國。這封信也提到，針對這次申請遭拒絕的決定無上訴或行政複審的權利，可依據這項計畫提出新申請，但若情況未改變、無法提供新訊息，新的申請很有可能再次被拒。

佐文妮絲卡透露，自從抵達英國得知庇護申請文件不正確之後，已竭盡所能試著解決問題，包括向英國內政部、當地議會、移民顧問等尋求協助，但所有單位都沒能提出解決方案，「我非常害怕被送回烏克蘭，在那裡，飛彈可能隨時來襲。」

對此，英國內政部發言人表示，不針對個案做出評論。