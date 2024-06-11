放完端午「他心態大崩塌」　一路上班到年底！2025年有6大連假

▲有民眾端午連假飛沖繩度假！（示意圖／ETtoday資料照）



網搜小組／劉維榛報導

「我心態直接崩了！」一名網友哀喊，放完端午連假才知道下半年沒有連假了，甚至怒轟「中秋節不放四天到底誰的決定，484低能？」文章曝光後，全場反而爽喊「爽啊！要放假自己請啊」、「人家去年就知道，你現在才在崩潰！」而2025年連假推估有6個，其中春節能爽放9天。

一名網友在PTT表示，放完這次端午連假後，心血來潮查看月曆，「我震撼發現7、8月都沒連假了」，接著一路翻到9月，讓原PO更訝異「中秋節禮拜二竟然沒連假？」

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原PO難以接受直呼，「我心態直接崩了，中秋節不放四天到底誰的決定，484低能？」

底下網友反酸，「我們自己的決定」、「之前有人靠腰周六要補假啊」、「人家去年就知道，你現在才在崩潰」、「因為我不想補班」、「就大多數上班族不想星期六彈性上班」、「爽啊！要放假自己請啊」、「不是不喜歡連假，是不喜歡要補班」、「補班日扣特休確實比較不會靠邀」、「國慶日也沒連假．爽了沒」。

如同上述網友抱怨的，去（2023）年有6個補班日，讓民眾滿腹怨氣，於是今年連假大改革，只有1個補班日之外，中秋（9月17日）與國慶日都無連假，交由上班族自己決定，是否用特休來放4天連假。

關於明（2025）年行事曆部分，目前行政院人事行政總處尚未公布，但3天以上的連假有6個，包括農曆春節連假（9天，1月25日至2月2日，推估2/8為補班日）、228紀念日（3天，2月28日至3月2日）、清明節連假（4天，4月3日至4月6日）、端午節連假（3天，5月30日至6月1日）、中秋節（3天，10月4日至10月6日）、國慶日（3天，10月10日至10月12日）。

▼2025年連假一次看，最後仍以政院人事行政總處公布為主。（圖／ETtoday新聞雲製表）

