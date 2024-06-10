端午收假日連4起事故！午後還有一波車潮　國道11地雷路段易塞

▲今上午10時46分國1北向165公里，發生2小客車追撞事故占用外線車道，導致回堵2公里。（圖／高公局提供）

記者蔡亞樺／台北報導

今(10日)天是端午連假最後一天，民眾陸續返回工作崗位，高速公路局估國道今日交通量為115百萬車公里，預判下午重點壅塞路段包括國1北向西螺-埔鹽系統、國5北向宜蘭-坪林、國10西向仁武-左營端等11大路段，提醒用路人切勿超速或疲勞分心駕駛。

高公局指出，上午9時23分國1北向323.8公里發生小客車追撞事故占用內線車道，導致回堵1公里；9時40分國1北向30.8公里，發生小客車撞內護欄(翻覆)事故占用內線車道，導致回堵3公里。

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10時24分國3北向60公里，也發生5輛小車追撞占用內線事故，導致回堵11公里；10時46分國1北向165公里則發生2輛小客車追撞事故占用外線車道，導致回堵2公里。

▲9時23分國1北向323.8公里發生小客車追撞事故占用內線車道，回堵1公里。（圖／高公局提供）

高公局表示，上述事故均已排除，但影響整體車流順暢，到今上午11時，國道全線交通量為26.5百萬車公里，預估今日交通量為115百萬車公里。上午國道壅塞路段主要為國3北向高原至大溪(事故)，其餘路段均能維持行車順暢。

高公局預判今日下午重點壅塞路段，包括國1北向西螺-埔鹽系統、南屯-后里、苗栗-湖口；國3北向竹山-中興、草屯-霧峰、大山-香山、關西-大溪；國5北向宜蘭-坪林；國4西向潭子系統-豐勢；國6西向舊正-霧峰系統；國10西向仁武-左營端等路段。

▲今上午9時40分國1北向30.8公里發生小客車撞內護欄(翻覆)事故。（圖／高公局提供）

高公局呼籲，民眾出門務必檢查好車況、養足精神，繫妥安全帶、注意車前狀況並保持安全行車距離，切勿超速或疲勞、分心駕駛。用路人透過1968網站及App，並於行駛途中收聽警廣掌握即時路況資訊。