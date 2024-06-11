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荷蘭軍艦「巡航東海」執行北韓制裁任務　遭中國軍機進逼騷擾

▲▼荷蘭皇家海軍七省級巡防艦卓普號（HNLMS Tromp）。（圖／取自Netherlands Ministry of Defence）

▲荷蘭皇家海軍七省級巡防艦卓普號。（圖／取自Netherlands Ministry of Defence）

記者張方瑀／綜合報導

荷蘭國防部8日發布聲明指出，荷蘭皇家海軍七省級巡防艦卓普號（HNLMS Tromp）在東海執行聯合國對北韓制裁任務時，遭中國軍機騷擾，多次近距離盤旋和逼近。荷蘭軍方指責，此舉造成潛在不安全局勢。

根據CNN報導，荷蘭國防部在聲明指出，卓普號為支援聯合國制裁北韓行動，於7日在東海執行巡邏任務時，有2架中國戰機多次在卓普號上空盤旋，接著又有2架中國戰機和一架直升機逼近卓普號上的NH90直升機。

荷蘭國防部在聲明中強調，這起事件發生在國際空域，造成潛在不安全局勢。荷蘭國防部公布的現場照片顯示，趨近的中國軍機包括一架Z-19輕型偵察攻擊直升機，以及數架殲轟-7（JH-7）戰鬥轟炸機。

歐盟則發布聲明指出，荷蘭當時正在東海執行聯合國「太平洋海上安全交流」計畫（PSMX），這是澳洲、加拿大、法國、德國、日本、紐西蘭、南韓、英國和美國之間的資訊共享倡議。

歐盟表示，卓普號在前往東海巡邏前，先停靠在南韓的釜山港和南韓海軍進行了演習。

卓普號目前正在進行為期6個月的全球任務，現正航向日本，並計劃接著前往夏威夷參加「環太平洋」（Rim of the Pacific）海軍演習。儘管遭遇中國軍機逼近事件，荷蘭國防部已確認，卓普號將按照原定計畫繼續執行任務。

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