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美將強化防禦關島　每年2次攔截追蹤飛彈測試

▲▼ 安德森空軍基地。（圖／翻攝自臉書／Andersen Air Force Base, Guam）

▲安德森空軍基地。（圖／翻攝自臉書）

文／中央社記者石秀娟華盛頓9日專電

美國計畫今年10月起，每年在關島進行至多2次飛彈飛行測試或追蹤演習，為期10年，以開發整合飛彈防禦系統，因應關島面臨短程、中程和長程彈道飛彈、巡弋飛彈和極音速飛彈的威脅。

隸屬美國國防部的飛彈防禦署（Missile Defense Agency）日前公布針對這項計畫所做的環境影響評估，表示不會對環境造成重大影響。關島民眾可檢視報告內容，在7月2日前提出意見，供飛彈防禦署參考。

根據這份報告，美國印太司令部（U.S. Indo-Pacific Command）認為，其在關島的部署能應對關島面對的區域彈道飛彈威脅；但威脅持續擴大且技術不斷進步，關島迫切需要更強大的飛彈防禦系統，以應對威脅的迅速演變。

飛彈防禦署規劃，自2025財政年度第一季（10月）起，每年將在關島進行至多2次的飛彈飛行測試、或追蹤演習。飛彈飛行測試包括目標飛彈的飛行、攔截飛彈的飛行、對目標飛彈的攔截，或感測器測試。追蹤演習則是只使用感測器掃描、追蹤目標飛彈，但不使用攔截飛彈。

根據報告，首次將自安德森空軍基地（Andersen Air Force Base）發射神盾武器系統（Aegis Weapon System）的標準3型攔截飛彈（SM-3），對抗自距離關島東部800海里（1287公里）、高於2萬英尺上空發射的中程彈道飛彈。之後的測試將用類似方式進行，但會使用不同的飛彈攔截系統，包括愛三增程型飛彈（PAC3-MSE）、終端高空防衛系統（THAAD）、和「間接砲火防護能力」（Indirect Fire Protection Capability，IFPC），以及不同的感測器。

飛彈防禦署說，這些測試的目的是為驗證不同飛彈感測器、攔截系統間的互相操作性，可能可以用於開發「系統中的系統」（system of systems），整合不同飛彈防禦系統的能力，對抗短程、中程和長程彈道飛彈、巡弋飛彈和極音速飛彈的威脅，保護關島安全。

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