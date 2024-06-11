表演遭打斷樓管竟說「你也是混口飯吃」　溜溜球達人：非常不尊重

記者黃翊婷／綜合報導

溜溜球金氏紀錄保持人楊元慶10日在新北市某商城表演時，被樓管兩度要求降低音量，當下決定先取消表演，沒想到樓管竟然說了一句「不要取消啦，你也是來混口飯吃的嘛」，讓他感覺非常不受尊重。文章公開之後掀起網友兩派意見討論，有人認為，對樓管而言工作就是混口飯吃，所以會有這樣的自然發言；另一派人則認同楊元慶的觀點，覺得當面對表演人員說這種話非常不妥。

▲楊元慶是2014年溜溜球雙項金氏世界紀錄保持人，曾獲得2015年世界溜溜球大賽冠軍。（圖／翻攝自Facebook／楊元慶無法取代的溜溜球）

楊元慶10日晚間在臉書發文表示，10日在新北市某商城表演時，現場因為場地因素有嚴重噪音干擾，但他還是在沒有車馬費的前提下向業者提出表演申請，希望能回饋當地民眾，沒想到表演不到10分鐘就被樓管打斷，要求他降低音量，雖然音量已經比前2天表演時還低，他依舊立刻進行調整，可是樓管仍繼續指示要更小聲。

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楊元慶提到，若再調更小聲，不只他自己聽不到，觀眾也會聽不到音樂，因為不想造成樓管和其他店家困擾，當下決定先取消表演，觀眾雖然錯愕，卻都能體諒，沒想到樓管見狀竟說出一句「不要取消啦，你也是來混口飯吃的嘛」，讓他覺得非常不受尊重，還有部分觀眾為他打抱不平，跑去找樓管理論。

楊元慶說，過去在蘇格蘭愛丁堡藝穗節表演曾被警察關切，該名警察等到表演結束、觀眾離開之後才來和他說話，讓他能夠把表演順利完成，而「台灣對於表演藝術的認知還有一段路要走」，他不想和場地交惡，但也暫時無法找到解決問題的方法，這才決定透過臉書抒發心情，希望大家不要針對特定人士或單位提出不友善的批評，不要牽連無關的人。

文章公開之後吸引超過4000人關注，不少人認同楊元慶的觀點，覺得樓管這句「混口飯吃」很不尊重表演人員，希望業者能改善問題；另一派人則覺得，對樓管來說工作就是混口飯吃，所以才會有這樣的自然發言，應該沒有惡意，但可以提醒對方。

還有一名自稱做過百貨樓管以及表演接待窗口工作的網友留言表示，可以理解該名樓管的行為，但態度還有加強的空間，除非情況緊急，不然都是等表演告一段落再說，這是現場管理人員的共識，顯然該名樓管並不了解。

目前已有部分網友在商場的臉書粉專留言反映此事，但業者尚未做出回應。