八卦山表演被打賞8萬Tiffany鑽戒　街頭藝人憂「誤投」盼物歸原主

▲街頭藝人王萍收到觀眾的打賞一枚8萬元蒂芬尼鑽戒。（圖／王萍提供）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化街頭藝人王萍歌聲甜美而有「彰化小鄧麗君」的稱號，她4月22日傍晚到八卦山大佛前表演，當天適逢週日，遊客相當多，演唱時獲得許多聽眾青睞及打賞，等到返家時，媽媽打開賞罐，竟發現除了紙鈔外竟有一枚價值8萬元的經典蒂芬尼鑽戒，她擔心如果戒指具有特別的紀念意義，又被主人不小心誤賞，因此要借助大家的力量，讓它物歸原主。

▲聽眾打賞王萍一枚8萬元蒂芬尼鑽戒。（圖／王萍提供）

王萍說，4月22日傍晚，剛好是星期日，又是大甲媽祖遶境進到彰化，天氣不錯遊客也不少，她也如常到八卦山大佛前的觀景台演唱，依循往例也會擺上茶葉罐作為打賞用，當天駐足聽她唱歌的聽眾有男也有女，只不過，返家後媽媽整理賞罐時，竟在底層發現一枚銀色鑽戒。

▲街頭藝人王萍。（圖／王萍提供）

王萍說，她起初以為是仿冒的，但戒環內側還刻有TIFFANY & CO PT950，一看就是知名首飾品牌，但為了謹慎還拿到金飾專賣店鑑定，是經典款真品，目前市價8萬元，有朋友得知此事後還向她打趣的說，有可能八卦山相傳是情侶禁地，有可能該枚戒指就是因為小倆口鬧分手，而放入打賞罐內。

▲戒環內側還刻有TIFFANY & CO PT950字號。（圖／王萍提供）

王萍說，如果這枚戒指的主人，認同、肯定她的歌聲因而打賞，自己當然會欣然收下，但如果不是，萬一這戒指是具有特別的紀念意義，是跟著打賞金誤投的話，就需要大家的力量，讓它物歸原主，必須讓戒指回到原主人的手上。