近年最大場！高雄大社地下賭場被抄　58人端午節進警局

記者吳奕靖／高雄報導

端午節連假期間，高雄市大社區一處鐵皮屋內的賭場因為一些不法分子想要趁機發財，而成為警方的重點查緝對象。警方在獲取情報並多日佈線後，在10日凌晨2時，破門進入並破獲該處天九牌賭場，逮捕58人，這也是近年來最大場，包括工作人員和賭客全部擠滿在警局大禮堂。

▲賭客全部擠滿禮堂 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

這個職業地下賭場位於大社區的一條靜巷裡，他們選擇在凌晨時分進行賭博活動，外觀上並不容易被發現。屋主還在門口貼了一張「內有惡犬」的警告，試圖阻止一般人靠近。但是，當警方到達現場時，並未見到任何惡犬，當場逮捕負責人曾姓男子（48歲）、把風人員呂男（45歲）、屋主黃男（57歲）以及55名賭客（35名男性、20名女性）。其中，賭客的年齡最大的是一位79歲的老阿嬤，最小的則是一位23歲男子。

▲賭客全部擠滿禮堂 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲警方深夜破獲地下賭場，查獲58人 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

警方在現場查扣1萬6千元的抽頭金、20萬2千元的賭資現金，以及天九牌賭具、骰子、押寶盒等證物。經過訊問後，警方將曾姓男子等3人依賭博罪嫌移送給橋頭地檢署偵辦，其餘55名賭客則依照社會秩序維護法第84條規定被處以9000元的罰款。