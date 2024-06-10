南北粽對決！陳柏惟曝「海線粽」菜譜　潘孟安一口嚐出家鄉味

記者呂晏慈／台北報導

一年一度的端午節到來，不少政治人物今（10日）紛紛透過社群平台與支持者們互動，總統府秘書長潘孟安「盲測」粽子，吃一口就認出使用月桃葉包的「家鄉味」，民進黨秘書長林右昌也貼出圖卡，笑稱「「小孩才做選擇」，好吃的南北部粽都吃，前立委陳柏惟則登上民進黨立委郭昱晴開設的網路節目，曝光「海線粽」的菜譜。

潘孟安今天上午分享，他最喜歡吃媽媽綁的粽子，但是最近這幾年媽媽沒辦法綁，因此嫡傳的阿姨綁的粽子成為最好吃、料最多的選項。他也當場「盲測」試吃3顆粽子，吃一口就立刻認出其中一顆不是用月桃葉包，而是用竹葉包，另一顆有使用炒魷魚作為內餡，最後一顆則是使用月桃葉的「家鄉味」。

林右昌則分享圖卡表示，今天是端午節，祝大家佳節愉快平安！每年此時都會掀起的「南北粽大戰」，如果有朋友問自己是哪一派的？他的唯一答案就是，「小孩才做選擇，只要是好吃的，南部北部我都吃啦！」不過，現在飲食控制中，只能少少吃一點解饞應景一下，也提醒大家吃完粽子，可以稍微的運動一下，幫助消化更健康。

民進黨立委蘇巧慧透過官方LINE帳號，邀請支持者勾選要選擇「南部粽」或者「北部粽」，透露自己其實最喜歡「南部粽」，她祝福民眾說，給您滿滿的「粽」心祝福，以及情深意「粽」。

另外，民進黨立委郭昱晴邀請同黨立委郭國文、前立委陳柏惟登上YouTube頻道的「端午特輯」，矇眼測試對方能不能靠味覺辨識出南部粽和北部粽的差異。郭昱晴開玩笑說，她請來「中部粽專家」陳柏惟來到頻道，陳柏惟回應，其實除了消波塊之外，還有一種「海線粽」，特色是包菜脯、蚵仔乾，作法比較偏向南部粽。