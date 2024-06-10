普丁「2個女兒」罕見現身！　公開出席論壇活動

▲俄羅斯總統普丁的大女兒沃倫索娃（Maria Vorontsova）罕見露面。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

俄羅斯總統普丁的大女兒沃倫索娃（Maria Vorontsova）、二女兒提霍諾娃（Katerina Tikhonova）罕見露面，公開出席聖彼得堡國際經濟論壇活動。

根據CNN報導，普丁對他的女兒和家庭生活保密到家，僅知沃倫索娃與提霍諾娃為他和前妻柳德米拉（Lyudmila Putina）所生，而兩人的年紀約在30多至40多歲之間；在2022年4月俄羅斯入侵烏克蘭後，兩人因支持俄羅斯國防部的工作而受到美國、歐盟、英國、日本、加拿大的制裁。

▲提霍諾娃（Katerina Tikhonova）透過影片發表演說。（圖／路透）



兩人其實過去都曾出席聖彼得堡國際經濟論壇（St. Petersburg International Economic Forum），但大女兒沃倫索娃是首次在論壇上發表演說，內容與生物技術和生物生產創新有關。任職於科技業的提霍諾娃，則在討論如何確保俄羅斯軍工複合體掌握「技術主權」的主題上，透過影片方式發表談話。

分析人士表示，普丁對他的女兒和家庭生活保密到家，這是因為他希望顯得強大，不讓他人有機會利用他的弱點。普丁先前也曾表示，他的女兒們不參與政治，會過著普通的生活。

有消息指出，沃倫索娃嫁給了一位荷蘭商人，兩人曾住在荷蘭一套價值330萬美元的公寓中。提霍諾娃則是與她的前夫沙馬洛夫（Kirill Shamalov）購買了一棟位於法國比亞里茨（Biarritz）的8臥室豪宅，價值數百萬美元。

克里姆林宮一直否認有關普丁有其他私生子女的傳言，據稱這些子女都居住在西方國家。