老公「1理由」堅決不讓女兒讀大學　人妻怨：吵到快離婚

▲老公認為「女兒不是讀書的料」拒絕讓她上大學，夫妻倆為此吵到快離婚。（示意圖／翻攝自unsplash）

圖文／CTWANT

孩子的教育問題往往是夫妻間的爭執點，一名人妻發文抱怨，女兒最近考上一所私立大學，但老公卻不讓女兒繼續升學，原因竟是覺得她「不是讀書的料」，2人為此吵到快離婚。

一名人妻在Dcard以「老公不讓女兒讀大學，我們吵到快離婚」為題發文，表示女兒雖然不聰明但十分乖巧，就讀高中時不僅沒請過假，上學也從來不遲到，不過學業表現卻不太理想，「成績一直不怎麼樣，每次都考不太好。」

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人妻透露，最近大學放榜，女兒考到了一所私立大學，怎料孩子的父親卻不願讓女兒讀大學，「老公覺得女兒不是讀書的料，要她趕快出社會賺錢比較實在。」

人妻坦言，很想體驗大學生活的女兒，甚至表明願意半工半讀自己負擔學貸，但老公聽了卻大發雷霆，怒罵女兒是在浪費生命，還撂下狠話不會花半毛錢在不成材的女兒身上，「我最近因為這件事都快跟老公吵到離婚了」，希望孩子能繼續升學的她，為此跟老公鬧家庭革命。

貼文曝光後，引起網友留言熱議，「什麼年代了居然還有家長覺得小孩不用讀大學趕快出社會⋯⋯我爸也國中畢業而已，但是都知道讀完大學是基本啊～」、「標準只出一張嘴啊，不幫忙又限制他人人生」、「人生是自己的，跟女兒好好討論給建議就好，不用幫他決定」、「老公是國中畢業嗎？現在連大學學歷都沒有，可能連基本工作搞不好面試都被刷掉」、「大學畢業在現在社會真的只是最低門檻，篩履歷看到高中以下真的會直接掰掰，為了女兒的未來真的要堅持。」

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