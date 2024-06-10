　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

屏東里嶺大橋凌晨車禍1男OHCA！　休旅車自撞橋墩墜橋

記者陳崑福、張靖榕／綜合報導

屏東里港鄉里嶺大橋今（10日）凌晨發生車禍事故，一輛白色休旅車因不明原因自撞橋墩後墜橋，駕駛當場無呼吸心跳。

▲里嶺大橋車禍，一男OHCA。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

▲里嶺大橋車禍，一男OHCA。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

▲▼里嶺大橋車禍，一男OHCA。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲▼里嶺大橋車禍，一男OHCA。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲▼里嶺大橋車禍，一男OHCA。（圖／記者陳崑福翻攝）

里港警分局今凌晨1時59分接獲通報，里嶺大橋（西向）17公里處有交通事故。經了解，71年次劉姓男駕駛駕駛休旅車由東往西方向行駛，不明原因自撞橋墩後墜橋噴飛出車外，現場沒有呼吸心跳，詳細發生原因仍待警方釐清。

現場畫面可見，白色休旅車車頭全毀，安全氣囊炸開，擋風玻璃裂碎。

ET快訊
快訊／雨勢升級！　7縣市豪大雨
背30條人命…錦新大樓「紅衣人聚集」！4宮廟親巡掃蕩兇邪
快訊／國家警報響！　大雷雨襲1縣市
日本爆發嚴重「食人菌」疫情　疾管署發聲！
爸失明離家20年「催討2萬租金」遭砍死　兒：有超現實感
快訊／連假車禍！　1男自撞墜橋命危
快訊／端午變天！　7縣市大雨特報

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

惡男2度沖天炮射民宅　開庭嗆「還會再射」遭判刑7月

屏東里嶺大橋凌晨車禍1男OHCA！　休旅車自撞橋墩墜橋

台南驚傳年輕情侶陳屍摩鐵！　現場留藥物空瓶及字條

背30條人命…北市第一凶宅「紅衣人聚集」！4宮廟親巡掃蕩兇邪

爸失明離家20年催討2萬租金遭「剖肚砍死」　兒：有超現實感

女檢座遇詐匯1元報案　警未第一時間受理惹議　南警回應了

半套妹技術太好！嫖客高調PO交易心得狂讚　應召站成目標被抄了

法院認證家暴黃嘉千　夏克立發5點聲明：情節並不實在

北市房客「菜刀剖腹」砍死人　逃到新竹城隍廟自首：我殺房東

彰化勇消連救2命！47歲男打籃球倒地無心跳　線上指導成功救援

小鬼離世4年…KID帶峮峮拜月老　被開示「另尋佳偶」她眼眶紅了

Energy助陣張書偉婚禮！　謝京穎穿婚紗一起16蹲

付10元→爽掉13瓶！　投飲料販賣機遇故障

換局時富邦練習遭關燈　陳金鋒爆氣噴：兩次了！

50元捲尺→萬元自動門！　老闆化身智慧王巧手改造

2汪見主人回家癱地迎接　尾巴神同步搖擺毫無靈魂

鍾欣凌「紅包像枕頭」：要吃全家份XD　她爆張書偉謝京穎「進組很快看對眼」

Energy助陣張書偉婚禮！　謝京穎穿婚紗一起16蹲

印尼巨蟒「活人生吃」　剖腹發現婦人遭吞食

梁見後窮困農家拚到身價破億　母淚曝過往：看他辛苦很不捨

惡男2度沖天炮射民宅　開庭嗆「還會再射」遭判刑7月

屏東里嶺大橋凌晨車禍1男OHCA！　休旅車自撞橋墩墜橋

台南驚傳年輕情侶陳屍摩鐵！　現場留藥物空瓶及字條

背30條人命…北市第一凶宅「紅衣人聚集」！4宮廟親巡掃蕩兇邪

爸失明離家20年催討2萬租金遭「剖肚砍死」　兒：有超現實感

女檢座遇詐匯1元報案　警未第一時間受理惹議　南警回應了

半套妹技術太好！嫖客高調PO交易心得狂讚　應召站成目標被抄了

法院認證家暴黃嘉千　夏克立發5點聲明：情節並不實在

北市房客「菜刀剖腹」砍死人　逃到新竹城隍廟自首：我殺房東

彰化勇消連救2命！47歲男打籃球倒地無心跳　線上指導成功救援

入住3晚詭夢「馬尾小女孩」！　租客床底竟拉出同款洋娃娃

快訊／雨勢升級！　7縣市豪大雨

他三餐都吃粽子！連6天沒大便　醫檢查：有腸阻塞

2024全球最佳50餐廳榜單出爐！　泰國「這間」奪亞洲最強

小孟老師／6月10日星座運勢　「天蠍去旅行吧」雙魚揪愛人學新事物

快訊／國家警報響！　大雷雨襲1縣市

《間諜家家酒》確定製作第三季！安妮亞萌躺彭德懷中視覺曝光

重大分水嶺！　20張醫療、意外、失能險掰了

惡男2度沖天炮射民宅　開庭嗆「還會再射」遭判刑7月

法國極右派聲勢看漲　馬克宏「解散國會」提前選舉

餐車妹蹲餵大白熊「又大又白33秒」！網看3小時傻眼：狗在哪？

社會熱門新聞

半套妹技術太好！嫖客爽PO心得狂讚

台南驚傳年輕情侶陳屍摩鐵！　現場留藥物空瓶及字條

紅衣人聚北市第一凶宅！4宮廟出巡掃蕩兇邪

房客砍死人逃城隍廟自首：我殺房東

爸失明離家遭剖肚砍死　兒：有超現實感

黃嘉千獲家暴保護令　夏克立5點聲明

女檢座遇詐報案　警未第一時間受理

屏東里嶺大橋凌晨車禍1男OHCA！　休旅車自撞橋墩墜橋

即／北市房客砍死二房東　逃新竹超商打電話自首

即／台中小吃部爆衝突　男滿臉傷衝超商求救

即／碧潭吊橋驚悚墜河　落水男尋獲送醫亡

獨／性侵小6童遭重判！女老師秀對話截圖：被他陷害

即／單車女天雨路滑自摔　慘遭休旅車輾斃

高雄悍女暴打猛踹男騎士　他忍了3分鐘抄安全帽回擊

更多熱門

相關新聞

睡沙發遭分手男友侵犯　她踹開逃離喊噁心

睡沙發遭分手男友侵犯　她踹開逃離喊噁心

屏東市一名女子與男友及閨蜜情侶同住，分手後準備搬離前，男友卻趁她午睡時，先親吻、摸胸及大腿，最後性慾高漲，跑到房內拿增強女性快感潤滑液，塗抹在手指後侵入她下體，女子驚嚇踹開男友後逃離，再由閨蜜陪同到屏東基督教醫院驗傷提告，屏東地院審理，認定男友涉犯趁機性交罪，審酌尚非良心泯滅，判有期徒刑1年10個月。

撞擊瞬間曝光！27歲男開車噴對向「連轉3圈」

撞擊瞬間曝光！27歲男開車噴對向「連轉3圈」

趁女友午睡「強塗高潮液」硬上　渣男下場曝

趁女友午睡「強塗高潮液」硬上　渣男下場曝

真的「栽」了！屏東男拒檢落跑墜田遭活逮

真的「栽」了！屏東男拒檢落跑墜田遭活逮

屏東救護車鳴笛遭撞　衝進熱炒店畫面曝

屏東救護車鳴笛遭撞　衝進熱炒店畫面曝

關鍵字：

屏東里港鄉里嶺大橋

讀者迴響

熱門新聞

端午節誤踩2禁忌「她3親人過世」命理師：死整串

半套妹技術太好！嫖客爽PO心得狂讚

台南驚傳年輕情侶陳屍摩鐵！　現場留藥物空瓶及字條

重慶女子龍舟隊翻船3死　傳多人未穿救生衣

新日本航空驚傳事故！小飛機偏離撞樹

《英雄聯盟》選手殺人！求歡不成悶死女

紅衣人聚北市第一凶宅！4宮廟出巡掃蕩兇邪

房客砍死人逃城隍廟自首：我殺房東

爸失明離家遭剖肚砍死　兒：有超現實感

張書偉完婚「緣份難得」數度淚崩　謝京穎踩高跟16蹲

快訊／端午變天！　7縣市大雨特報

連6天半個台灣溼答答　大雨熱區出爐

黃嘉千獲家暴保護令　夏克立5點聲明

女艦長遭拔官！　聖安東尼奧級換艦長

快訊／國家警報響！　大雷雨襲1縣市

更多

最夯影音

更多

小鬼離世4年…KID帶峮峮拜月老　被開示「另尋佳偶」她眼眶紅了

Energy助陣張書偉婚禮！　謝京穎穿婚紗一起16蹲

付10元→爽掉13瓶！　投飲料販賣機遇故障

換局時富邦練習遭關燈　陳金鋒爆氣噴：兩次了！

50元捲尺→萬元自動門！　老闆化身智慧王巧手改造

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面