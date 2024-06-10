屏東里嶺大橋凌晨車禍1男OHCA！　休旅車自撞橋墩墜橋

記者陳崑福、張靖榕／綜合報導
屏東里港鄉里嶺大橋今（10日）凌晨發生車禍事故，一輛白色休旅車因不明原因自撞橋墩後墜橋，駕駛當場無呼吸心跳。
▲里嶺大橋車禍，一男OHCA。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）
里港警分局今凌晨1時59分接獲通報，里嶺大橋（西向）17公里處有交通事故。經了解，71年次劉姓男駕駛駕駛休旅車由東往西方向行駛，不明原因自撞橋墩後墜橋噴飛出車外，現場沒有呼吸心跳，詳細發生原因仍待警方釐清。
現場畫面可見，白色休旅車車頭全毀，安全氣囊炸開，擋風玻璃裂碎。
記者陳崑福、張靖榕／綜合報導
屏東里港鄉里嶺大橋今（10日）凌晨發生車禍事故，一輛白色休旅車因不明原因自撞橋墩後墜橋，駕駛當場無呼吸心跳。
▲里嶺大橋車禍，一男OHCA。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）
里港警分局今凌晨1時59分接獲通報，里嶺大橋（西向）17公里處有交通事故。經了解，71年次劉姓男駕駛駕駛休旅車由東往西方向行駛，不明原因自撞橋墩後墜橋噴飛出車外，現場沒有呼吸心跳，詳細發生原因仍待警方釐清。
現場畫面可見，白色休旅車車頭全毀，安全氣囊炸開，擋風玻璃裂碎。
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