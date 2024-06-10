屏東里嶺大橋凌晨車禍1男OHCA！　休旅車自撞橋墩墜橋

屏東市一名女子與男友及閨蜜情侶同住，分手後準備搬離前，男友卻趁她午睡時，先親吻、摸胸及大腿，最後性慾高漲，跑到房內拿增強女性快感潤滑液，塗抹在手指後侵入她下體，女子驚嚇踹開男友後逃離，再由閨蜜陪同到屏東基督教醫院驗傷提告，屏東地院審理，認定男友涉犯趁機性交罪，審酌尚非良心泯滅，判有期徒刑1年10個月。