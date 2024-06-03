睡沙發遭分手男友侵犯　她腳踹推開逃離喊噁心...色男下場曝

▲前男友塗女性性慾增強潤滑液指姦前女友 。（圖／記者陳以昇翻攝）

記者陳以昇／屏東報導

屏東市一名女子與男友及閨蜜情侶同住，分手後準備搬離前，男友卻趁她午睡時，先親吻、摸胸及大腿，最後性慾高漲，跑到房內拿增強女性快感潤滑液，塗抹在手指後侵入她下體，女子驚嚇踹開男友後逃離，再由閨蜜陪同到屏東基督教醫院驗傷提告，屏東地院審理，認定男友涉犯趁機性交罪，審酌尚非良心泯滅，判有期徒刑1年10個月。

據了解，鄭姓男子與女友及她閨蜜情侶同住，但他卻劈腿導致分手；分手後女友還沒找到新住處，暫時睡在客廳沙發。沒想到某日鄭男中午返家，見女友穿著寬鬆短褲躺在沙發午睡，竟起色心，對她親吻、摸胸及大腿，女友驚醒卻心生畏懼不敢睜眼。

沒多久鄭男返回房內，取出一罐增加女性性慾的潤滑液，塗抹在食指及無名指，側跪在沙發旁，翻開女友內側短褲，伸進內褲中強行進行指姦，女友驚醒用力將他推開、踹開，隨即拿著手機衝出家門向閨蜜求救，並傳訊息罵鄭男「你真的好噁心」。

事後女友閨蜜在半小時後趕到，帶著她到屏東基督教醫院驗傷，並到轄區派出所報案提告；屏東地院根據2人通訊軟體Line對話往來，及警詢陳述，認定鄭男未能克制性慾，侵害女友性自主權，涉犯趁機性交罪，但審酌鄭男尚非良心泯滅、惡性重大，判有期徒刑1年10個月，可上訴。