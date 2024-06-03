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社會 社會焦點 保障人權

真的「栽」了！屏東男開註銷車拒檢落跑　翻覆墜農田遭活逮

記者陳崑福、黃資真／屏東報導

屏東一名43歲陳姓男子昨(2)日下午駕車行經大春路段時，被警方攔下盤查，卻拒檢逃逸，一路逃到萬大橋附近後自撞翻車，原來該車車牌為逾檢註銷，男子雖受輕傷未送醫，仍得遭警方製單舉發。

屏東分局說明，2日下午員警在屏東市大春路段，發現1輛白色轎車懸掛逾檢的註銷車牌，因而上前攔查，怎料陳男卻拒檢不停，立即通報線上警力攔截圍捕。

▲▼ 屏東男因車牌逾檢註銷被攔檢，卻拒檢逃逸自摔。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲屏東男因車牌逾檢註銷被攔檢，卻拒檢逃逸，最終摔進農田。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

陳男一路逃到萬丹鄉萬大橋附近後自撞，整輛車翻下農田，警方到場除了將車輛吊起，也將陳男逮捕到案，而陳男僅輕微擦挫傷，無生命危險，逃逸過程中另發生2起交通事故，還擦撞到1輛行駛中的轎車導致車損，所幸未造成傷亡。

▲▼ 屏東男因車牌逾檢註銷被攔檢，卻拒檢逃逸自摔。（圖／記者陳崑福翻攝）

有目擊者在臉書社團「屏東縣萬丹鄉交流地」PO文指出，「白色車沿路狂按喇叭、警車鳴笛緊跟在後（以為是消防車）三度疾駛在村內巷道，嚇壞村民，捏一把冷汗。」

陳男供稱，被攔檢時因一時緊張，才會逃跑，然陳男行為已嚴重危害其他用路人安全，全案將依公共危險罪案移送屏東地檢署偵辦。

警方呼籲，員警於執行勤務攔查時，駕駛人依法有配合之義務，如確有違規行為時，也應配合受檢，千萬不要心存憢悻加速逃逸。

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