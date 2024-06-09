立法院衝突再起？綠：絕對守秩序　國民黨團「當家」別鬧事

▲民進黨團幹事長吳思瑤。（資料照／記者周宸亘攝）

記者呂晏慈／台北報導

行政院針對國會職權修法提出覆議，依法若立法院收到覆議案後，並未在15天內做出決議，原決議將失效，因此，國民黨立委賴士葆呼籲「堅守議場」防範民進黨團癱瘓議事。對此，民進黨團幹事長吳思瑤今（9日）受訪說，立法院現在當家的是國民黨自己，當家不鬧事，民進黨團絕對守秩序、守規則，請國民黨好好約束自家立委的脫序行為。

吳思瑤今天受訪指出，國民黨常說當家不鬧事，但他們忘了，立法院現在當家的不就是國民黨自己嗎？他們擁有實質的席次優勢，而且立法院院長又是國民黨籍，所以，奉勸國民黨要鬧事之前，應當多多深思、反求諸己。

吳思瑤說，非常遺憾，新會期以來，外界看到不論是佔領主席台，或是發動肢體暴力的，都是國民黨自家立委，這就是不折不扣的「作賊喊抓賊、打人喊救人」，現在國民黨又來了，又要故技重施，他們揚言佔領主席台，理由卻是要來反制民進黨癱瘓議事。

吳思瑤回應，她要再次強調，民進黨團會依循議事規則，不會進行無謂的議事杯葛，這次是立法院第14次處理復議案，都有慣例和經驗，所以，國民黨團不需要杞人憂天，民進黨團絕對守秩序、守規則，倒是國民黨要好好約束自家立委的脫序行為。