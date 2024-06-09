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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

不選黨魁換朱立倫支持？　盧秀燕3大必考題成敗2028總統戰

▲▼ 盧秀燕北上參加陳建仁最後一次院會 。（圖／台中市政府提供）

▲盧秀燕被視為國民黨2028總統大選熱門人選。（圖／台中市政府提供）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨2024總統大選敗陣，但台中市長盧秀燕全台跑透透，還在本命區台中囊括6席立委席次，逐漸展現問鼎2028總統大位的能量。但據了解，經歷內部兩派「派代理人參選」、「與黨主席朱立倫結盟」的聲音拉扯，後者勝出，盧秀燕及其團隊目前傾向跳過明年國民黨主席改選，與朱結盟換取力挺2028出線，為四年後的勝選方程式鋪路。而是否能順利選上總統大位，盧還得面對台中市長交棒、輔選議員及「藍白合」等三大考題。

掌握黨機器的朱立倫將於2025年10月屆滿，預計明年5月就會進行改選，而對於民調與人氣均高的盧秀燕，黨內不少勸進可望其成為國民黨新領頭羊。但藍營人士透露，盧秀燕與核心幕僚已定調，不參選明年國民黨主席改選，因國民黨形象與包袱未必為中間選民所偏好，儘管新黨魁手握2026縣市長與2028總統提名權，但同樣承擔「九合一」選舉結果不佳的風險，2022縣市長選舉攻下14席，一大部分為各地諸侯拚連任，本就有執政優勢，但到了2026九合一選舉，新北市、台中市、新竹縣、彰化縣、雲林縣、嘉義市、宜蘭縣、花蓮縣、台東縣等9縣市長，都已是2任屆滿，勢必將另尋戰將，爭取延續執政，加上國民黨要拚收復南台灣失土的壓力，挑戰倍增。

此外，國民黨產遭扣之下的黨務狀況恐將成為盧一旦掌黨權後的燙手山芋，光是黨中央每月仍須支付2000多萬中央黨部租金，還有上百名黨工薪水，作為黨主席一個月至少得募款高達3000萬，因此盧內部研判參選風險不小，藍營人士直言，「黨務機器很大，光是這些就會拖了她很多時間」，還要與黨內人士磨合，倒不如交給熟悉的朱立倫，屆時朱負責擺平黨內事務，盧專心打選戰，聯手迎戰總統大選，一定是現階段對國民黨最好的選擇。

不過，盧秀燕棄選黨魁也有必須控管的風險，首先，是盧秀燕2026年卸任必須輔選立委江啟臣接棒成功、縣市議員選戰打得漂亮，此為盧必須扛下的責任，第二，是搶下國民黨2028年的入場券、邁向總統之路，藍白合是盧難以迴避的議題。

政壇人士觀察，盧秀燕始終堅持與白營保持良好的合作關係，台中市更是2024年立委選舉藍白合的示範區，國民黨能在中市立委8席取其6的亮眼戰果，主要就是靠白營選票大量挹注。此外，盧秀燕從延攬柯文哲競選辦公室前發言人林筱淇擔任台中市觀旅局長，到經營前立委蔡壁如與民眾黨台中市議員江和樹、陳清龍等，盧秀燕團隊在各層面仍以藍白合為主旋律。知情人士分析，盧秀燕的未來盤算就是布局以民調與柯決勝負，爭取「盧柯配」搭檔參選2028總統。

但黨內同時也不乏憂心的聲音，盧秀燕當完兩任市長直攻總統，相較2024侯友宜、2020韓國瑜，儘管沒有「落跑市長」的辮子給外界抓住，但以盧的人設與陸戰實力，真正的挑戰恐怕是後年卸任後的政治動能，兩年公職空窗，能否維持高人氣並提出具體的兩岸、外交、國防等國政論述。

盧秀燕沒有全國性大選經驗，夫家經營營建事業，能否扛得過高強度的檢驗，都有待觀察，因此藍營人士則建議，盧秀燕應趁2026年卸任後，把握時間到台灣各地深耕，聆聽各地意見拓展全國知名度，兩年的公職空窗若運用得當將成為一大助力，且國民黨重返國會第一大黨，也可借重區域立委地方實力，帶領盧合縱連橫，奪回執政權。
 

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