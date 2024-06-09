總統敗選意難平！3理由促侯友宜叫戰黨主席　陷長考全因「他」

▲侯友宜叫戰黨主席在一念之間。（圖／記者陳家豪攝）

記者鄭佩玟／台北報導

新北市長侯友宜在總統選舉落敗後黯然退守新北市政，即使任期還有近2年8個月，但包括參選黨主席、支持副市長劉和然接棒參選市長的消息不斷出現。新北藍營人士透露，侯友宜的親信已不只一次在餐敘、活動內提到，「侯友宜選黨主席一定選到底」，但究竟勸進者的邏輯和侯友宜的主觀意願、決策空間及願意承擔的風險，差距有多大不得而知。

黨內人士直言，侯友宜在總統敗選後，政治行情逐漸下滑，外界認定侯第2任市長任期結束，就是淡出政壇之時。但不可諱言，侯目前仍擔任全國人數最多的直轄市長，有其基本的政治能量，是否就自甘政治路斷於此，可能還有變數。

據了解，侯友宜有意靠參選黨主席發洩2024敗選總統的怨氣，認為總統馬英九、國民黨主席朱立倫是侯「該贏未贏」的戰犯，若掌黨權就可再次揚眉吐氣，就算勝率不高，也可能因參選分掉朱立倫的票，讓也有高度參選意願的孫文學校校長張亞中當選，也是一種報復手段；其二，侯友宜欲藉此反制有瑜亮情結的台北市副市長李四川參選新北市長，作為新北大家長對2026接棒人選應有發言權與主導權，若李要參選還是得過自己這一關；第三，外界視為侯友宜屬意接班人的副市長劉和然，依舊在市政運轉上扮演核心角色，同時展現接棒企圖心。

黨中央高層則說，侯友宜對外受訪時，從未說死不選黨主席，而是保留了彈性空間，模糊的態度，和當初參選總統前的模稜兩可，可謂如出一轍。且侯友宜跑攤時身邊總是帶著劉和然，逢場遇見同樣預備選新北市長的民眾黨立委黃國昌，席間態度也相當明確，接班人就是指定劉和然，頻頻攜劉拜會各山頭。

不僅如此，新北市議會日前總質詢，國民黨議員質詢新北市長侯友宜的接班人條件，侯表示，國民黨很多人才，最重要的是一定要熟悉市政專業，新北是台灣縮影，「不是一下子跳進來就能懂」，為在地服務、提升新北市，這樣的人才能帶大家往前走，外界解讀，侯友宜此話隱含對於劉和然的肯定。

然而侯友宜以及該團隊對2026年新北市長選戰布局的若干想法，卻是偏離藍營選民的期待，因為在縣市長這種選舉層級的提名，完全是以實力及勝算為最優先考量。目前藍營最被看好的人選李四川，不論在黨內及新北市基層的人望，或是對市政的熟稔度、專業能力都勝過劉和然，黨內人士強調，「只要李四川願意選，且經黨的提名程序出線，侯友宜及市府團隊是否真心支持，也許就不是那麼重要？」

不過新北藍營人士透露，距離黨主席選舉仍有一年時間，其實侯友宜還在長考，但身邊幕僚卻認為，若沒有把此當做籌碼向黨中央叫板，身分就只是會待退的新北市長，不僅無法延長政治生命，也無法對2026新北市長提名人選有所置喙。

但是侯友宜黨性始終與國民黨有距離，過去與黨員互動就少，雖然選過總統，但是總統得票數卻是低於國民黨不分區立委的政黨總得票數，換言之，還是有為數不少的國民黨支持者並沒有把票投給他，若他不能化解黨內對他的疑慮，這將會是他競選黨主席的一大致命傷。