分析／侯友宜劍指黨主席求政治續命　朱立倫顧基本盤「冷處理」

▲侯核心幕僚勸進侯友宜參選2025年黨主席，可能與朱立倫對戰。（圖／記者屠惠剛攝）

文／記者鄭佩玟

新北市長侯友宜總統選舉落敗後，黯然退守新北市政，近期卻又再捲起風雲，參選黨主席、支持副市長劉和然接棒相關消息不斷出現。侯方向黨中央叫板，若非有意操持黨務，即意在爭取黨能支持劉和然選市長的籌碼，據悉，黨主席朱立倫無心在侯友宜這盤棋上琢磨太多，在藍營總體戰略上，北部身為大票倉又是藍營優勢區域，若新北市不能守住，2028年總統大選藍營在北台灣的串連也可能出現問題，黨高層透露，朱屬意台北市副市長李四川出戰的心意的已大致底定。

事實上，侯友宜的黨性、步伐始終和國民黨保持相當距離，擔任市長時長期與黨中央疏離、2020年與黨總統候選人韓國瑜疏離，到四大公投「歲月靜好」千字文、選策會爭議踹黨，每筆都是業障。國民黨最需要的時候不在，選總統又因是是最大諸侯，黨內同志不管是心甘情願、亦或是在「顧全大局」的情況下向侯伸出援手，最後選情仍崩盤。黨工不滿表示，「侯友宜即將卸任，政治行情低落，卻又從不好好與黨內經營關係，直到政治舞台快要瓦解了，送幾張端午賀卡、寄幾封關心簡訊，就又想要爭握有2026提名權的黨主席舞台？」

在諸多考量下，侯友宜若要重新提槍上陣，必須對地方人士、黨內大老有所交代，且還須了解困擾國民黨許久的的路線問題，提出創新經營的模式，化解與民眾黨糾纏不清的競合關係，這些在總統大選沒交代清楚的議題，參選黨主席時勢必得再次挺身而出，必須說清楚要把國民黨帶往哪裡去，如何打造台灣主體性格的政黨載體，不能再曖昧不清，被人譏笑是「侯侯GPT」。擔起國民黨的擔子不是玩笑，2026縣市長選舉近在眼前，2028總統大選國民黨更是沒有輸的本錢，不管誰要參選黨魁都必須確定自己準備好了。

叫戰黨主席在侯友宜的一念之間，以國民黨目前深藍黨員仍居多數的黨員結構，侯友宜的勝率不高，但特別的是，縱使深藍黨員對侯友宜長期與國民黨切割很反感，不太可能投票給他，只是2025年黨主席之爭的情境，卻可能讓朱立倫可望連任的態勢出現變數。朱立倫雖被黨內各方勢力認為「稱職」的黨主席，一肩扛起一個月三千萬的黨費、重啟駐美辦公室與美方互動甚密，但在深藍、本土黨員心中聲望卻不高，尤其裁併黃復興黨部的改革，引發深藍黨員強烈反彈，2025年黨魁選舉大機率流向鐵定參選的孫文學校總校長張亞中。

回顧2021年國民黨主席一役，整體投票數約18.8萬票、估計投票率約49％。當選的朱立倫衝破8.5萬票、得票率約45.78%，卻也寫下國民黨主席直選以來首位得票未過半的紀錄，而第二名的張亞中拿到6萬多票、得票率約32.59%，選的並不差。因此一旦形成朱、侯、張參選的「三腳督」，張亞中未必有輸的可能。

新北藍營人士透露，侯友宜的親信已不只一次在餐敘、活動內提到，「侯友宜選黨主席一定選到底」，但究竟勸進者的邏輯和侯友宜的主觀意願、決策空間及願意承擔的風險，差距有多大不得而知。黨中央高層說，朱立倫歷經九合一選舉以及2024重回國會最大黨，對於侯參選與否，不會視為重要議題，且距離黨主席選舉時間尚早，目前傾向「冷處理」，如同日前受訪時一貫態度，證實「縣市長都會有誠意聘為中評員」，侯友宜有參選資格，但也呼籲外界別見縫插針，不願在此事多著墨，對於侯友宜力挺的劉和然接棒新北市長一事也是不置可否，該高層指出，「朱立倫心知肚明黨內共識推李四川，時間自會證明。」

