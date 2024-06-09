峇里島猴子搶走手機「錄影自拍」！　狂奔45分鐘過程被錄下

記者詹雅婷／綜合報導

美國2名女子出國旅行來到印尼峇里島，沒想到在與猴子互動時，手機突然被猴子搶走，牠得手之後離開。所幸她們在尋找45分鐘後順利拿回被牠丟在空地上的手機，打開手機一看發現，猴子搶走手機之後居然錄影自拍，畫面相當有趣。

太陽報、每日郵報報導，26歲女子艾希莉（Ashley Hoak）和27歲友人莎賓娜（Sabrina Weibel）當時來到峇里島烏魯瓦圖（Uluwatu），才剛被工作人員提醒要顧好身上的東西，沒想到在與猴子互動時，其中一隻猴子盯上艾希莉。

影片顯示，當時艾希莉緩緩坐在猴子旁邊，猴子立刻起身盯著她還張開嘴巴，隨後搶走她的手機。艾希莉和莎賓娜試著用食物引誘猴子，看看猴子是否因此扔下手機，沒想到猴子隨後逃入林區。

最終艾希莉使用「尋找我的iPhone」功能，沿路追在猴子後方，所幸尋找大約45分鐘之後，在一處空地找到手機。當時手機正面朝下，周遭已無猴子的身影。

沒想到一打開手機發現猴子錄影自拍的有趣影片，伸手抓向手機、張嘴露出牙齒靠近，似乎還伸舌頭舔，也拍下猴子穿越林區的畫面。