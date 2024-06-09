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美國驚爆沙門氏菌疫情！全美25州至少162人感染　禍首竟是「黃瓜」

▲▼黃瓜。（圖／達志影像／美聯社）

▲美國的黃瓜驗出有沙門氏菌，並已在全國25個州引起162宗感染病例。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／編譯

美國疾病管制與預防中心（CDC）5日證實，國內25個州及華盛頓特區有至少162人感染了沙門氏菌，造成其中54人住院，而這波遍布全美的疫情居然是受污染的黃瓜所引起，所幸當局暫時還未接獲死亡病例的通報。

據NPR報導，這波疫情最早發生於3月11日，並一直持續到了5月中旬。截至6月5日為止，CDC共接獲了162起沙門氏菌感染病例，涉及25個州及華盛頓特區，其中有至少54人住院。

報導稱，此次疫情的影響範圍廣泛，賓州、佛州、維吉尼亞州和紐約是受影響最嚴重的地區，不過CDC也認為，實際患病人數可能遠高於報告數字，且疫情可能擴散至未報告的州。

據悉，這波疫情是由受污染黃瓜所引起。不久前，賓州農業部發現佛州德拉（Delray）的Fresh Start公司所銷售的黃瓜沙門氏菌檢測呈陽性，於是當局上周召回了5月17日至21日在14個州銷售的黃瓜，但迷你黃瓜和英式黃瓜不在召回範圍內。

沙門氏菌會引起噁心、嘔吐、腹瀉、發燒、胃痛等症狀，並可能導致兒童、老人或免疫系統較弱的人群因此喪命。在美國，當地每年都會出現大約130萬宗沙門氏菌病例，其中多數病例都是由食物所引起。

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