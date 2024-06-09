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美國中央司令部：臨時碼頭重啟　恢復運送加薩物資

▲▼4月26日，美國陸海軍士兵正在加薩沿岸建造浮動碼頭。（圖／路透）

▲美軍搭建的加薩臨時碼頭之前遭惡劣氣候破壞後，現已被修復並恢復運送援助物資。（圖／路透）

文／中央社

美國中央司令部（USCENTCOM）今天表示，加薩（Gaza）海岸一座美軍搭建的碼頭先前遭惡劣氣候破壞，經移至附近港口修復後，現已恢復運送援助物資。

法新社報導，美國中央司令部在社群平台X上表示，「（加薩時間）今天上午10時30分左右，中央司令部開始向加薩岸上運送人道援助物資，今天總共將約492噸（約110萬磅）急需的援助物資運送給加薩民眾。」

加薩因以色列對巴勒斯坦伊斯蘭主義組織「哈瑪斯」（Hamas）發動軍事行動而受創。這場進入第9個月的戰事導致加薩居民被迫背井離鄉，急需人道援助。

上個月，超過200萬磅的援助物資透過這個臨時碼頭運送至加薩，但開始運送不過一週，碼頭就因海上惡劣氣候損壞。

碼頭在以色列阿什杜德港（Ashdod）進行修復，然後被帶回加薩海岸並於7日重置。

以色列遭控拖延放行物資進加薩的速度，導致加薩240萬居民無法獲得清潔的水、食物、藥品和燃料。

美國總統拜登3月初首次宣布臨時碼頭計畫後，美國陸軍和艦艇很快便動身前往地中海進行打造作業。

除了建立海上援助運輸走廊，美國也透過空運提供援助，但空投作業因加薩北部的戰事而中斷。

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