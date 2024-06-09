美海灘突現罕見翻車魚！長2公尺「像膨脹硬幣」　專家驚：怎出現在這

▲美國有一條罕見的翻車魚被沖上俄勒岡州海灘。（圖／達志影像／美聯社）

記者葉睿涵／編譯

美國俄勒岡州本周有一條罕見的巨型翻車魚被沖上吉爾哈特海灘（Gearhart Beach），吸引許多民眾圍觀。然而，專家表示，巨型翻車魚通常只生活在南半球的溫帶水域，極少在高緯度地區活動，因此專家們正對相關現象展開研究。

就CNN報導，從現場畫面可見，這條灰色翻車魚身長約2.2公尺，牠的身形圓扁，全身像是一個膨脹了的銀色硬幣一樣，張著嘴側躺在海灘上。

▲這條超巨翻車魚身體長約2.2公尺，從現場畫面可見，牠幾乎和一輛皮卡一樣大。（圖／達志影像／美聯社）

海濱水族館指出，一般來說，這種魚通常只會住在南半球的溫帶水域，但人們最近多次在加州海岸發現了這種巨型翻車魚，其中有一條翻車魚甚至還被沖到了阿拉斯加北部，讓翻車魚只棲息在溫帶水域的理論備受挑戰。

水族館分享的照片引起了紐西蘭研究員尼加德（Mariann Nyegaard）的注意，她認出這條大魚其實是十分稀有的蒙面翻車魚（Mola tecta），而不是普通的海洋翻車魚，因此她立即與水族館聯繫，要求取得這條魚的基因樣本。

水族館進行了圖像與測量後，發現「這可能是有史以來最大的翻車魚樣本」。據悉，這條魚早在3日就已出現在海灘上，但由於翻車魚的外皮十分堅韌，食腐動物很難刺破外皮，因此翻車魚可能還會在海灘停留一陣子，等待自然分解。