刺青毒男遇盤查耍金蟬脫殼！裸上身狂逃　警借路人機車抓人

▲刺青毒蟲遇警使出金蟬脫殼。（圖／桃園警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

有毒品前科的47歲王姓男子未依規定走斑馬線穿越馬路，員警趨前勸導，王男則神情有異並將毒品和吸食器藏於鐵盒內扔進一旁工地，隨即掙脫員警赤裸上半身拔腿狂奔，警方追逐百餘公尺後借用民眾機車才合力逮捕並依法偵辦。

▲▼將毒品及吸食器鐵盒丟棄後一路狂逃，員警則借機車猛追。（圖／桃園警分局提供）

昨日14時許，桃園警察分局埔子所員警謝瑋倫巡邏於中正路發現王姓男子(47歲)未行走斑馬線違規橫越馬路，將其攔下勸導。經查詢王男未依規定(毒品)調驗，員警與其對話時察覺他神情慌張，手中握著一個疑似裝有毒品的夾鏈袋，當下請其出示，王男不願配合轉身要跑，員警將其拉住，雙方拉扯時王男將該夾鏈袋塞進所攜帶的口氣芳香錠鐵盒中，順勢脫掉上衣再把鐵盒扔進一旁工地中，隨即拔腿狂奔。

▲警方從丟棄鐵盒搜出毒品和吸食器。（圖／桃園警分局提供）

謝員立即呼叫警力支援並在後尾隨，雙方追逐約1百多公尺，王男逃往人潮眾多的街道意圖規避員警查緝，謝員向熱心民眾借用機車在後尾隨，王男又跑了約50公尺，回頭張望看到員警騎機車過來當場傻眼，立即放棄逃逸乖乖被逮，員警帶同他返回現場取回該鐵盒，內有毒品吸食器及毒品安非他命一小包，全案依法函請偵辦。