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國中會考「如何選填志願」看這邊！新北推輔導周、台中市提供指南

▲▼ 國中會考今起一連舉行兩天。（圖／教育部提供）

▲國中會考今天公布成績，新北與台中市都提供考生相關協助。（圖／教育部提供）

記者許敏溶／台北報導

113年國中教育會考今（7日）公告成績。為協助學生志願選填，新北市政府教育局將6月21日至27日訂為「免試入學適性輔導周」，由國中學校專業輔導人員、教師及輔導老師，協助學生選填志願，並適時提供家長諮詢與建議。另台中市政府與升學平台大學問網站合作，共同推出「113年會考台中市高中暨五專選填志願攻略」專區提供考生及家長選填志願參考指南。

新北市教育局表示，「113學年度基北區高級中等學校免試入學報名作業資訊系統平台」將在6月21日公布實際招生名額，正式選填志願時間從21日中午12時起至27日中午12時截止，家長與學生可逕上前述網站進行選填志願。教育局亦於正式選填志願時間每日上午8時至下午5時（假日除外），安排2位以上新北市適性入學宣導講師提供電話諮詢服務，同時提供12年國教志願選填諮詢專線（02）2955-9019分機18。

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教育局提醒同學，務必先行查詢個別序位區間資訊後，再上網選填志願。應屆畢業同學請配合就讀國中的報名收件時間；個別報名的同學（非應屆畢業生與變更就學區學生），請在6月29日上午9時至下午4時或6月30日上午9時至中午12時，親自或委託至新北市中和高中現場辦理繳件及資料核對。

此外，台中市與大學問網站合作，共同推出選填志願攻略專區。台中市教育局局長蔣偉民指出，為讓考生及家長更充分瞭解升學資訊與各校專業特色，在會考選填志願之際，特別與升學平台合作，共同推出選填志願攻略專區，內容包含中投區選填志願重要時程、高中及五專免試比序、台中市高中職校招生特色、五專分區及專業類科分類檢索等資訊，希望在豐富且全面的資訊下，學生能適性揚才，選擇最適合自己的學校。

大學問網站執行長魏佳卉提醒，除了選擇普高走傳統升學路徑之外，技高則是兼具升學、職業養成和就業等雙重路徑。而技高與普高最大的不同，除了升學之外，還有與在地產業結合。例如2020年成立的台中市立神岡高工，為全國唯一所技高完全中學，其前身為神岡國中，增設高工後升格完全中學。潭雅神地區為台中市精密機械產業（如機械手臂、自動化）的重鎮，鄰近區域的孩子升學、就業皆可兼顧，畢業後即可在家鄉就業。

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