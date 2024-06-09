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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

退將稱顧立雄洩密　共軍過12海浬到台北僅1分鐘！自衛來不及了

▲▼新任國防部長顧立雄 外交及國防委員會 立法院 答詢。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國防部長顧立雄。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者陶本和／台北報導

國防部長顧立雄近日在立法院外交及國防委員會備詢時表示，共軍若未經允許，進入台灣12浬領海領空，會視威脅程度合乎比例的執行自衛反擊。對此，發言最常被中共官媒抖音頻道引用的退役少將栗正傑在政論節目上表示，過了12海浬，才行使自衛權，這時已經來不及反擊，戰機飛到台北上空大約只需1分鐘，戰機從跑道起飛的時間都不夠。

近日，國民黨立委黃仁、王鴻薇質詢時，關切國軍執行第一擊跟行使自衛權的定義，顧立雄答詢時表示，只有共軍對台灣發動第一擊，國軍行使的是自衛權。他說，只要共軍攻擊在航機艦、設施、攻擊台灣本島、外離島，以及任何飛航實體未經許可進入12浬領空、領海，就可以下令行使自衛權，並依比例進行自衛反擊。

對此，栗正傑在政論節目上表示，顧立雄是把責任甩鍋給參謀總長，特別是當重要的軍事設施或是指管通訊設施遭到敵人攻擊，他認為，跟軍人講話應該要明確，到底要不要打，不要含糊。

栗正傑指出，顧立雄這次的發言洩漏了重要秘密，先前記者問中共飛到哪裡，顧立雄只說「應變區」，這次顧立雄很明確的說，共機來台已飛過24海浬，接近12海浬。

栗正傑表示，過了12海浬才行使自衛權，這代表闖過了才決定是否要反擊，但關鍵在於，這時已經來不及反擊，戰機飛到台北上空大約只需1分鐘，戰機從跑道起飛的時間都不足。他認為，這會喪失反擊的黃金時機，跑道已經被炸毀、雷達設施被攻擊等，根本也沒有自我防衛的能力了。

有關栗正傑，他為陸軍退役少將，前戰爭學院戰略教官，曾任前烈嶼（小金門）指揮官，近年則頻繁上政論節目，就軍事議題發表看法。台灣資訊環境研究中心IORG曾統計，2023年7月至9月期間，中共官媒抖音頻道最常引用的台灣政論節目名嘴排名，栗正傑排名第9。

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