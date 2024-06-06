分析／顧立雄起手式「消除國軍形式主義」只是小菜　難題還在等他

▲新任國防部長顧立雄首次赴外交及國防委員會備詢，與國民黨立委陳永康握手致意。（圖／記者屠惠剛攝）



記者陶本和／台北報導

總統賴清德任內首位文人國防部長顧立雄，6日首次到立法院備詢，而他上任的起手式很明確，意在「消除軍方形式主義」，這讓軍內跟人民確實都很有感，算是好的開始；不過，對顧來說，這個起手式只是小菜，簡單且阻力不大，反而是未來在建軍備戰、全社會防衛韌性、無人載具的發展，挑戰才真的開始。

把時間往回推至2016年6月，時任總統蔡英文到陸軍宜蘭金六結營區視察，這裡是北部新兵訓練的重鎮，身為首位女性三軍統帥的談話，無疑受到各界關注。她在談話中拋出「刷油漆跟除草，不會讓國軍更好」，她當時的起手式，同樣是要消除國軍的形式主義，只是軍方這個龐大且歷史悠長的組織，實在很難一時半刻就翻轉觀念。

一直到蔡政府啟動兵役改革，恢復一年制義務役。當時擔任國安會秘書長的顧立雄，就跟國防部一眾陸軍高階將領，有過好幾次激烈的意見交換。顧立雄在多場會議中，逐一列出社會各界、軍方內部，對軍方窠臼形象，尤其是對軍內形式主義的不滿，目的在消除社會對於「當兵沒有意義」、「浪費時間」的觀念。

在高層討論的過程中，「刺槍術」、「打掃刷油漆」等，都是最常被舉列的案例。據了解，時任國防部長邱國正在會中堅持，刺槍術可以讓官兵「練心」，讓國安高層頭痛不已；而在軍中打掃、刷油漆的討論中，有陸軍將領反問國安官員，「小孩子在家裡難道不用打掃嗎？為何到了軍隊就可以不用打掃？」但國安官員認為，可以有替代方案，甚至不排除可以外包，重點政策是要回歸戰訓本務。

如今，顧立雄上任，他起手式很鮮明，就是主打「消除形式主義」，先是在5日傍晚，釋出各級正、副主官留值的規定恢復常態。此舉的關鍵在於，過去2年來，受到共軍侵擾，邱國正嚴格要求，各單位正、副主官不得同時離營，以確保應處突發狀況；但這也帶給全軍在休假、排假上的困難，尤其是外離島的主官，幾乎很難返台休假，僅能由眷屬到外島探視。

接著，顧立雄6日委員會答詢時，證實取消刺槍術訓練，陸軍官校百年校慶「踢正步」也取消，改成「齊步」；另外，更取消官兵休假每日回報機制，有事再回報，刪除軍內的繁文縟節。

另外，官兵休假出國的限制方面，由於長年施行的保護、防止洩密機制，同樣流於形式，淪為「事前無管理、當下無強制、事後無稽查」，管理效果明顯不彰；因此，國防部也修訂開放國軍官兵出國旅遊的自由行，不再強制跟團，但顧立雄強調，未來仍會提出相關配套措施。

事實上，顧立雄在國安會秘書長任內，對軍方改革的理念就可看出他起手式的端倪，雖然簡單且阻力不大，但確實讓國軍跟人民很有感；只是對他而言，這些都還算是小菜而已，下一階段在整體建軍、戰略構想調整，特別是戰備、無人載具的強化方面，或許才是真正的挑戰。

國民黨立委陳永康6日質詢中，就拋出在「烏俄戰爭」中，美製的無人機的負面評價，來對照大疆無人機的正面評價，點出兩岸無人機的差異，以及無人機頻譜的各項問題。

因此，顧立雄未來將成立的類似美軍前瞻創新發展小組DIU（Defense Innovation Unit）的單位，也就顯得格外重要。該單位將編制在整評司之下，並且由他親自督導，意在整合中科院與民間研發單位量能，這對台灣而言，必須強化無人機的國防自主能力，必須要有自己的生產線。

此外，在對美採購方面，台灣會從過去普遍的軍售（FMS）漸漸轉向商售（DCS），勢必帶來特定利益群體的反彈，猶如國造潛艦「海鯤艦」就是採商售，而武器、系統採軍售途徑；因此，軍方未來會因為各式改革，帶來相當程度且多元的壓力，這些都還等著顧立雄去面對。

▼新任國防部長顧立雄 。（圖／記者屠惠剛攝）

