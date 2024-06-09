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美官校台生徐皓明家人赴畢典車禍重傷 　台僑募款破1100萬元

▲▼徐皓明。（圖／翻攝臉書／空軍軍官學校）

▲徐皓明與家人合照。（圖／翻攝臉書／空軍軍官學校）

記者郭運興／台北報導

中華民國空軍官校徐皓明，派赴美國空軍官校就讀原訂5月30日畢業，母親與外婆卻在參加畢業典禮途中，遭遇重大車禍身受重傷，徐生家境清寒，又面臨龐大的醫療支出，各界伸出援手，線上募款平台至今已募得35萬美元（約1100多萬元新台幣）。台灣駐美代表處也表示，將全力協助處理徐皓明與家屬在美醫療、保險及返台等事宜。

根據中華民國空軍官校表示，空軍官校學生徐皓明派赴美國空軍官校就讀，原訂於113年5月30日畢業，畢業典禮前夕，他駕車搭載外婆及母親於美國科羅拉多州發生重大車禍，徐生經治療雖無大礙，但外婆及母親經醫院診治後，均需實施重大手術並於術後住進加護病房觀察，在美相關醫療費用龐大，如以醫療專機返國治療亦所費不貲。

中華民國空軍官校指出，徐員為獨子，家中經濟狀況不寬裕，父親長期臥病，此次面對數千萬的龐大國外醫療費用以及未來返國長期照護之路，絕非當事人所能負擔，懇切請空軍同袍捐款急難救助金，慷慨解囊提供當事人在美醫療、返國照護、生活急難等協助，使其在緊急危難之際， 能渡過危機。

對此，民進黨立委王定宇表示，徐皓明來自澎湖貧困家庭，父母靠撿破爛為生，父親10多年前半身不遂，母親也因健康問題需要洗腎。為了不給家裡添負擔，徐皓明就讀的都是免學費的軍事預校，成績優秀，不但拿到美國空軍官校每4年僅在台灣選拔3人公費留學名額，還在畢業前夕代表優秀畢業生到西點軍校交流。

王定宇說，徐皓明雖然內心悲痛，但依然冷靜的說，「如果我慌張，她們就會更慌張，我要鎮定，也只能等待」。他目前睡在醫院的躺椅上，沒有正常三餐，仍樂觀表示，「心理素質還很強大，目前也有好好作息，感謝各位關心」。

王定宇指出，科羅拉多台灣同鄉會和科羅拉多台灣人緊急救助會已在GoFundMe網站為徐家發起募款，駐丹佛辦事處黃處長也提供協助。同時，台灣空軍官校也成立捐款專戶協助募款，希望大家一起來幫助徐皓明和他的親人。

根據美國GoFundMe網站顯示，這項募款活動原訂目標是募款25萬美元，而截至台北時間9日上午9時，已募得35萬9,496美元。

▼各界伸出援手，線上募款平台已達35萬美元。（圖／翻攝GoFundMe網站）

▲各界伸出援手，線上募款平台已達35萬美元。（圖／翻攝GoFundMe網站）

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