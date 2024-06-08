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美官校「清寒台籍生」畢業　媽媽、外婆赴美車禍重傷

▲▼徐皓明。（圖／翻攝臉書／空軍軍官學校）

▲徐皓明及其外婆、母親。（圖／翻攝臉書／空軍軍官學校）

記者葉國吏／綜合報導　

我國空軍官校公費留學生徐皓明，5月在科羅拉多的美國空軍官校畢業，邀請久未謀面的外婆及母親赴美參加畢業典禮，兩人卻在參加畢典途中遇到重大車禍身受重傷，且徐生家境清寒，難以負擔龐大醫療費用陷入困境。駐美代表處表示，將全力協助處理徐皓明與家屬在美醫療、保險及返台等事宜。

根據《中央社》報導，駐美代表處已由駐丹佛辦事處處長及駐美處軍協組人員赴醫院關懷慰問，將全力協助處理徐皓明與家屬在美醫療、生活照護及保險給付等相關事宜。

另外，民進黨立委王定宇在臉書發文指出，徐皓明來自澎湖貧困家庭，父母靠撿破爛為生，父親10多年前半身不遂，母親也因健康問題需要洗腎。為了不給家裡添負擔，徐皓明就讀的都是免學費的軍事預校，成績優秀，不但拿到美國空軍官校每4年僅在台灣選拔3人公費留學名額，還在畢業前夕代表優秀畢業生到西點軍校交流。

▲▼徐皓明捐款帳號。（圖／翻攝臉書／王定宇）

▲徐皓明募款帳號。（圖／翻攝臉書／王定宇）

王定宇透露，車禍之後，徐皓明的母親和外婆頸椎受傷開刀，目前頸部以下不能動，2人也無法進食，目前均插食管，外婆和媽媽還要額外接受洗腎。徐皓明雖然內心悲痛，但依然冷靜「因為如果我慌張，她們就會更慌張，我要鎮定，也只能等待」。他目前睡在醫院的躺椅上，沒有正常三餐，仍樂觀表示，「心理素質還很強大，目前也有好好作息，感謝各位關心」。

王定宇表示，科羅拉多台灣同鄉會和科羅拉多台灣人緊急救助會已在GoFundMe網站為徐家發起募款，駐丹佛辦事處黃處長也提供協助。同時，台灣空軍官校也成立捐款專戶協助募款，希望大家一起來幫助徐皓明和他的親人。

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