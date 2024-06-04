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COMPUTEX「全球9大AI巨頭」齊聚台北　王定宇：有5位是台灣人！

▲▼輝達執行長黃仁勳於台大體育館發表Computex主題演講「AI如何帶動全球新產業革命發展」。（圖／記者李毓康攝）

▲輝達執行長黃仁勳於台大體育館發表演講「AI如何帶動全球新產業革命發展」。（圖／記者李毓康攝）

記者柯沛辰／綜合報導

台灣因全球半導體產業的中心地位，近期頻頻登上國際版面。如今台北國際電腦展（COMPUTEX 2024）4日盛大登場，9大AI巨頭齊聚一堂，其中有3位美籍台裔企業家，還有2位台灣人，讓民進黨立委王定宇驕傲直呼「九位裡面有五個台灣人！」

這次在台北聚首的9大AI巨頭，被稱為是史上最強COMPUTEX，其中輝達創辦人兼執行長黃仁勳、美超微創辦人梁見後、超微執行長蘇姿丰3人是美籍台裔企業家，聯發科副董事長蔡力行、台達研究院長闕志克則是國內知名企業家。

▲▼AMD執行長蘇姿丰。（圖／攝影中心）

▲超微執行長蘇姿丰。（圖／攝影中心）

值得一提的是，黃仁勳與蘇姿丰皆出生台南，不僅有遠房親戚關係，在輩分上是表舅、表外甥女，也同樣赴美發展，搖身科技業巨頭，身價分別為3兆及350億元。本來外界期待2人來台會碰面吃頓飯，但黃仁勳3日受訪時回應，目前沒有相關安排，但如果有機會的話會很棒，因為對方是很優秀的人。

對此，民進黨立委王定宇也在Threads直呼，「AI九大巨頭齊聚Computex，九位裡面有五個台灣人！」讓許多網友紛紛表示「台灣人真是了不起」、「台灣No.1」、「台灣值得尊敬」、「真正的台灣之光」、「台灣是世界的台灣！」、「AI台灣幫」、「我以身為台灣人為榮！」

▼美超微（Supermicro）創辦人暨總裁梁見後。（圖／記者李毓康攝）

▲美超微（Supermicro）創辦人暨總裁梁見後出席Computex主題演講「AI如何帶動全球新產業革命發展」。（圖／記者李毓康攝）

▼聯發科執行長蔡力行（左）與黃仁勳合影。（圖／記者高兆麟攝）

▲NVIDIA創辦人黃仁勳與聯發科執行長蔡力行合影。（圖／記者高兆麟攝）

▼台達研究院長闕志克。（圖／工研院）

工研院資通所長闕志克專訪。（圖／工研院提供）

由 @tingyu_wang1969 發佈
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