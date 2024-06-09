網購選宅配！「1服務」讓他小尷尬　過來人曝經驗：給方便也有隱私

▲選擇宅配，通常司機會幫忙送上樓嗎？（示意圖／取自Pexels，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

很多人網購都會選擇「宅配」，不用特地跑一趟超商、商店，非常方便，近日就有網友好奇拋問，宅配司機把貨送上樓是標準的作業流程嗎？還是其實都只會送到一樓呢？貼文曝光後，也掀起網友討論。

有網友在PTT的WomenTalk板上，以「大家網購，宅配司機送上樓是正常的服務嗎」為標題發文，提到他每次網購時，都不清楚宅配司機是不是會送上樓，送到門口是正常流程嗎？還是其實司機只要送到一樓，客人應該下樓拿？而會幫忙送上樓的司機都是「多做的」？

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原PO坦言，為了避免尷尬，他網購後通常會選超商取貨，不過，也有一些商品只有「宅配」能選，因此他就想知道大家的看法。

貼文曝光後，底下網友紛紛回應，「行動自如的話，就愉快的下樓拿不好嗎」、「大多都是送到一樓，但我也遇過包裹很大，物流大哥幫我送上樓的」、「都只到一樓管理室而已，送上去也太沒隱私」、「一般都在一樓簽收完就走了，除非是多樣大件物品，很明顯我一個人就搬不動」、「我單手能拿的我都自己拿，給人方便，自己也有隱私」。

還有網友直呼，「好好感謝司機，問他需不需要水都好，當作小確幸好好珍惜」。

據了解，其實各業者的標準不一，有些滿額就會提供配送上樓的服務；也有些僅配送至一樓；還有些要額外加價才會配送至樓上，購物前不妨先查詢。