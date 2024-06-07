他發現「去電影院的人」好像變少了！　網點出1原因：影響很大

▲會去電影院看電影嗎？（示意圖／取自Pixabay，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

很多人喜歡看電影，不過近來就有網友留意到，台北一些電影院的人數實在變得很少，是因為電影主題不吸引人，還是因為大家的習慣轉變了呢？貼文曝光後，引發底下網友討論，「有好片就會想去看」、「疫情改變觀看習慣」。

有網友在PTT的movie板上，以「大家現在還看電影嗎」為標題發文，提到他近來經過台北的百貨時，留意到電影院的人數較以往少了許多，是因為電影不吸引人嗎？還是大家的習慣改變？大家現在還會去電影院看電影嗎？

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貼文曝光後，有網友回應，「昨天才看了兩部，怒火狂猴好看」、「我幾乎每個禮拜都會去電影院」、「還好吧，雖然沒滿場，但看電影的還是蠻多的」；不過也有網友表示，「看電影真的越來越少人，全世界都一樣」、「看電影的人真的越來越少，我也越來越少看了」、「幾乎都不太去了，除非是真心喜歡演員或是劇情」。

還有網友認為，「不是沒人要去，是根本沒幾部吸引人想看的電影」、「以前一個月3次，都看不同片，現在3個月1次甚至不到，主要片都不吸引人了」、「最近沒什麼有興趣的電影啊」、「我還是很愛看電影，但真的是沒什麼吸引人的電影」。

另也有網友點出可能原因，「在Netflix看而已」、「串流看爆，少上戲院」、「看串流+1」、「看來串流真的大大影響電影，尤其現在大尺寸電視便宜成那樣，何必花時間出門」、「會看，但疫情後真的少去很多，有些沒那麼急著想看的，現在串流很多都很快上架，乾脆等串流」、「我都等串流平台上架才看」、「等上串流才看」、「串流感覺影響很大」。