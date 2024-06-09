以色列女大生獲救「衝醫院見癌末母親」　被擄上機車身影震撼全球

▲阿加瑪尼獲救後，與父親擁抱。（圖／路透）



記者吳美依／綜合報導

以色列國防軍（IDF）8日救出4名存活人質，其中25歲女大生阿加瑪尼（Noa Argamani）才剛剛脫離7個多月的人質生活，就立刻前往醫院探望癌症末期的母親。

《每日郵報》等外媒報導，去年10月7日，阿加瑪尼前往以色列南部參加超新星音樂節（Nova Music Festival）卻被哈瑪斯綁架，她被押在摩托車後座擄走，瘋狂大喊「別殺我」的畫面，震撼國際社會。

▲阿加瑪尼被綁架的影片，一度在網路流傳。（圖／翻攝自X）



如今，阿加瑪尼身穿防彈衣和頭盔被送上直升機，回到母國以色列。她正好在爸爸亞科夫（Yakov）生日當天平安歸來，父女倆深情擁抱、慶祝生日，還與總統赫佐格（Isaac Herzog）通話。

不過，僅僅幾小時後，阿加瑪尼又趕到特拉維夫市（Tel Aviv）伊奇洛夫醫療中心（Ichilov Medical Centre），探望罹患癌症4期的母親利奧拉（Liora Argamani），母女倆將一起在這裡接受治療。

▲阿加瑪尼與母親利奧拉。（圖／翻攝X）

以軍8日突襲加薩中部紐瑟拉特（Nuseirat）2棟建築物，救出阿加瑪尼、21歲的梅爾（Almog Meir Jan）、27歲的柯茲洛夫（Andrey Kozlov）與40歲的齊夫（Shlomi Ziv）。據悉，以軍籌備這場「複雜的日間行動」長達數月，儘管成功救出3男1女人質，卻也導致36歲軍官茲莫拉（Arnon Zmora）喪生。

此外，哈瑪斯媒體辦公室也聲稱，以軍的攻擊造成210名巴勒斯坦人死亡，另有數百人受傷。