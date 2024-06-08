端午連假將到　台南市勞工局提醒業者遵守連假期出勤及工資給付規定

記者林東良／台南報導

勞動基準法規定，端午節為俗稱之國定假日，台南市勞工局提醒，雇主應依法給假並給薪，如徵得勞工同意於前開休假日出勤，工資應依法加倍發給。

勞工局局長王鑫基表示，端午節屬國定假日，雇主應依勞動基準法規定給假並給薪，當日如適逢勞工休息日及例假者，則應由勞雇雙方協商擇日補假；雇主如徵得勞工同意於國定假日（補假日）或休息日出勤工作者，應依勞動基準法規定給付出勤工資。

王鑫基局長進一步說明，端午節為6月10日星期一，勞雇雙方如約定週一至週五為工作日、週六為休息日、週日為例假的出勤模式，今年會形成3天連假，勞工於連假期間均休假，雇主應照給每日工資；6月8日為休息日，如有出勤，應依休息日加班費之計算方式計給；6月9日為例假日，除有天災、事變或突發事件之情形發生外，雇主不得使勞工出勤；6月10日為國定假日，如有出勤，工資應加倍發給。

台南市職安健康處處長李炫昌表示，為避免事業單位混淆，勞工局特別羅列下列4種情境，供事業單位參考運用：假設勞雇雙方週一至週五為工作日、週六為休息日、週日為例假的出勤模式，並約定薪資為月薪36000元，則每日工資額為1200元，每小時工資額為150元。(1)勞工於連假期間均休假，雇主應照給每日1200元之工資。 (2)如果是在6月8日出勤，則雇主應以每小時150元為計算基礎，依實際出勤時數，分別以4/3倍(前2小時)、5/3倍(第3-8小時)及8/3倍(第9小時起)計給出勤工資。(3)6月9日為例假日，除有天災、事變或突發事件之情形發生外，雇主不得使勞工出勤(4)6月10日若有出勤之事實，於8小時內不論出勤多久，雇主均應再加給1日1200元之出勤工資。

為使民眾快速了解端午節連假出勤及工資給付，勞工局也特別製作端午節出勤及工資提醒宣導圖卡，並置於勞工局專屬網頁「臺南呷頭路」臉書，藉由便捷的網路服務擴大宣導，以督促事業單位提供合法之勞動條件，保障勞工權益，共創勞資雙贏局面。