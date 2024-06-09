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OL捷運上驚聞「妹妹腥味」　一票女生同感：擔心是自己的

▲夏天搭捷運容易聞到各種氣味。（圖／記者賴文萱攝）

▲夏天搭捷運容易聞到各種氣味。（圖／記者賴文萱攝）

記者張靖榕／綜合報導

上下班人潮擁擠期間搭乘捷運，經常會有各種氣味甚至異味，甚至有女性網友表示聞到過其他女性下體的「熟悉卻可怕的味道」，讓她感到相當尷尬，沒想到釣出許多網友表示也聞到過，還擔心就是自己發出的味道。

原PO在《Dcard》發文，表示6日當天搭台北捷運紅線路線上班時，往象山的車廂一如往常地人非常多，因為尖峰時段大家都擠得很近，在她面前有多位上班族女生，卻飄來了「熟悉卻可怕的味道」，「感覺有點像是下面的異味，聞到的當下真的滿尷尬的...」

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原PO覺得可能因為自己是女生的關係，才會對這類氣味比較敏感，但沒想到會在擁擠的車廂裡聞到，她也好奇是不是大家都有聞到過這類氣味散發到外褲的經驗，「我真的是嚇到」。

一票心有戚戚焉的網友紛紛留言，「我聞到過，立馬憋氣，只是也聞到自己的過，回家趕快拿私密處清潔用品洗乾淨」、「通常味道比較重應該是私密處感染」、「以前高中感情很好會躺在朋友的腿上，結果就是聞到不該聞到的味道。」還有男性網友表示，「男生都聞得到喔，但我們不會特別講。」

其他網友則抱怨，夏天最怕遇到穿著背心的中學生，或是在電梯裡、車廂裡等密閉空間會遇到老人放連環屁，甚至也有男性的下體臭會散發到外褲，「夏天人群多的地方都充斥著恐怖的味道」。

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