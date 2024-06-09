日本妹搭捷運聊太嗨！台灣乘客「反應超快」　網虧：她們應該傻了

▲VK Xuan分享搭捷運的經歷。（圖／VK Xuan授權引用）

記者曾筠淇／綜合報導

很多人喜歡到台灣玩，在捷運碰到外國人也早已不是新鮮事。近日女網友「VK Xuan」就發文分享，日前搭捷運時，碰到兩個日本女生一路大笑，她本想說忍耐一下就好，結果就有另個台灣女生用日語提醒兩人，「台灣人會的語言超多呀！」貼文曝光後，掀起討論。

VK Xuan在臉書上發文表示，她在7日下午1時左右搭乘「桃園捷運往台北方向」的某班捷運，正巧有兩名日本女乘客一路喧鬧大笑。當時她心想，反正快要下車了，忍耐一下就好，於是繼續滑著手機。

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此時，就有另個台灣女生用日語提醒這兩位日本女生，「不好意思，麻煩在捷運上不要這麼大聲嬉鬧喧嘩，你們打擾到他人了，請你們小聲一點，而且我們捷運是禁止飲食的。」日本女生則回，「好的，不好意思」。

VK Xuan強調，那個台灣女生講話很客氣，「用著日本的敬語說」。而這樣的經歷，就讓VK Xuan忍不住「挺」著說，「台灣人會的語言超多呀！」

貼文一出，吸引超過1.6萬人按讚，其中還有不少網友留言回應，「很有同感，ㄧ直講個不停又大聲！給這位台灣女生大大按個讚」、「為國爭光應該要表揚」、「我想去學日文了」、「高手在民間」、「台灣會說日語的人不少」。

還有網友直呼，「想說終於出了日本，可以不這麼拘束的生活，結果在台灣被用日語指教，內心應該大崩潰」、「那兩個日本妹應該傻了，以為出國了就可以不拘束，結果被人用自家語言回覆」、「有些日本人在他們自家地鐵裡也是很吵的」、「我原本以為日本女性無論在哪裡都會輕聲細語，但最近也會遇到聊天很大聲的」。

本文經女網友「VK Xuan」授權引用