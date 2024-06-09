已經不愛了「同居怎麼提分手？」　過來人曝經驗：我也過得超好

▲同居要怎麼提分手？（示意圖／取自xframe，下同）

記者曾筠淇／綜合報導

很多情侶穩定交往一段時間後，就會同居，好進一步了解雙方的生活習慣。不過，近日就有網友發文透露，她和男友在相處上雖然沒有問題，但是她好像已經不愛對方了，在同居的情況下，要怎麼提出分手？貼文曝光後，引發討論。

女網友在Dcard上，以「同居狀態都如何協議分手」為標題發文，提到她和男友都是北漂族，所以交往半年就決定住在一起，也藉此省房租。她坦言，兩人不論是生活習慣、個性還是相處都沒什麼問題，但她發現自己不會吃醋，雙方也不太有親密互動。

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原PO想了想，覺得自己應該是不愛男友了，但畢竟已經同居好一段時間，所以她就不知道該怎麼提分手，是否有人有類似經驗？

貼文曝光後，有網友留言回應，「還是說，就先和平分手，可以當室友就好了，但要先講好條件，房租問題、不能帶另一半回來之類的」、「不用談，你就儘快找到你要搬家的地方，全部都搬過去了再來講，這樣最安全」、「先暗示覺得彼此都忙於彼此的事情是不是分開一陣子看看」、「直接提，講白為什麼，再來就是看是誰離開」。

還有網友建議，「如果真的很捨不得，也許可以試試先分居、稍微拉開一點距離，然後來個約會，畢竟人家說小別勝新婚不是沒有道理的」、「先分居，確定真的不愛了再分手，說不定只是日常瑣事讓你對他厭煩」。

另也有網友分享自己的經驗，「我跟前男友同居快五年了，到後期也是跟你一樣的狀態。最後我們討論好，分房睡，就像室友一樣」、「跟前男友同居第四年分手，趕快找地方搬，不要住在一起」、「相處久了好像都會這樣，我跟老公交往4年+結婚4年多了，目前的相處模式很像室友」、「我跟你狀況蠻像的，差不多在3年半左右萌生了不然我自己搬出去住一陣子看看好了（的想法），本來是想說會不會有小別勝新婚的感覺，結果才發現沒有他的生活我也過得超好，半年後就提分手了」。