　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

台中燈會「射壞手機」！9遊客逛蟲洞鏡頭掛彩　中市府賠3.5萬

▲台中燈會。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲台中燈會。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者閔文昱／綜合報導

今年中台灣元宵燈會2月時在台中中央公園盛大展出，吸引大批民眾朝聖。不過，有多名遊客在用手機拍攝「時光蟲洞」展間時，遭雷射光強照，導致手機鏡頭出現紫色斑點，有如手機的飛蚊症。對此，台中市政府總共收到9件手機損害賠償申請，建設局8日也證實已完成賠償，總計金額達3萬5000多元。

台中市政府在今年元宵燈會期間，於中央公園舉行了「時光蟲洞」活動。然而，展間的雷射光卻造成多名遊客的手機感光元件損壞，手機鏡頭出現紫色斑點。有遊客就表示，她的手機才剛買一個月，當時只覺得現場燈光有點刺眼，沒想到她和友人拍完照後手機都出現同樣異常，事後維修費估計要7至8000元。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲有民眾反應，手機在台中燈會的「時光蟲洞」展間遭雷射光「射壞」。（圖／翻攝自Facebook／張芬郁）

▲有民眾反應，手機在「時光蟲洞」展間遭雷射光「射壞」。（圖／翻攝自Facebook／張芬郁）

對此，中市建設局表示，市府對於這起事件感到十分重視，並積極協調賠償事宜，針對此事件共接獲9件手機損害賠償申請，後續已由施工廠商與民眾達成賠償協議，總計賠償金額達到3萬5857元。

建設局也強調，此次事件讓市府深感警惕，將會在未來的燈區策展中，加強對於雷射光使用的規範審核與測試，並在契約中納入民眾財損保險。此外，也會提前在燈區入口及排隊動線增設告示及提醒標語，並有工作人員在現場提醒，避免類似的情況再次發生。

ET快訊
陳天仁宿霧解放泳裝！　斜躺沙灘超兇渾圓全看光
睡覺不開冷氣「恐熱到中風」！3族群小心
黃仁勳離台前最後簽名　松山機場小編曝現場
快訊／2縣市大雨特報！　最新警戒區曝
快訊／黃嘉千宣告「拿到保護令」　夏克立反應曝光

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

台中燈會「射壞手機」！9遊客逛蟲洞鏡頭掛彩　中市府賠3.5萬

女大生懸賞200元「幫抓蟑螂」　她崩潰逃出住處！釣出一票勇者

其實跟屈原沒關係！　端午節「4大冷知識」盤點

快訊／今彩539頭獎1注中獎　獎落1縣市

快訊／2縣市大雨特報！對流雲系發展旺盛雨下不停　最新警戒區曝

黃仁勳驚喜現身「王記府城肉粽」！離台前狂買14份餐點　再送大紅包

兄主動替嫂繳帳單卡費！小姑嫌嫂「寄生上流」　網愣：妳住海邊？

梅雨季小心「插座變綠」釀大火！台電示警2狀況快停用　清潔方式曝

12生肖周運勢排行榜　屬猴多爭取公差、屬雞辛苦有代價

明天國道易塞路段擴大18處　國5北上行車時間飆7倍

黃宣《歌手》「救場主持」被讚爆！　嗨到讓汪蘇瀧笑喊：壓力好大XD

雲台天瀑源頭見水管　陸景區：枯水期輔助

Tank心臟病開唱「第1首就不舒服」　手摀胸口..《專屬天使》3千鐵粉幫唱完

付10元→爽掉13瓶！　投飲料販賣機遇故障

認識逾20年國小同學約吃飯！　穿體育服紮高腰秒回學生時代

蘇姿丰讚台灣高中生英語好　合照見手指愛心：要怎麼比

離台前被問「何時再來」　黃仁勳笑：希望是今年！

黃鶯鶯陪邱瓈寬吃飯：要保重喔　伍佰.胡瓜.林美秀.峮峮現身哀悼

賓士貓發出淒厲殺豬聲 飼主無奈：謝鄰居包容

林美秀罹「後天血友病」腿腫到放血...噴出來

台中燈會「射壞手機」！9遊客逛蟲洞鏡頭掛彩　中市府賠3.5萬

女大生懸賞200元「幫抓蟑螂」　她崩潰逃出住處！釣出一票勇者

其實跟屈原沒關係！　端午節「4大冷知識」盤點

快訊／今彩539頭獎1注中獎　獎落1縣市

快訊／2縣市大雨特報！對流雲系發展旺盛雨下不停　最新警戒區曝

黃仁勳驚喜現身「王記府城肉粽」！離台前狂買14份餐點　再送大紅包

兄主動替嫂繳帳單卡費！小姑嫌嫂「寄生上流」　網愣：妳住海邊？

梅雨季小心「插座變綠」釀大火！台電示警2狀況快停用　清潔方式曝

12生肖周運勢排行榜　屬猴多爭取公差、屬雞辛苦有代價

明天國道易塞路段擴大18處　國5北上行車時間飆7倍

台中燈會「射壞手機」！9遊客逛蟲洞鏡頭掛彩　中市府賠3.5萬

大師賽首登上海萬人進場搶看　總監直面賽程緊湊、跨界聯名可能性

宜蘭某國中跆拳道隊爆霸凌！學姊「喊錯名」遭學弟鎖喉、踹頭5分鐘

女大生懸賞200元「幫抓蟑螂」　她崩潰逃出住處！釣出一票勇者

湖人撒幣尋教頭！傳將開破億美元肥約招攬康大名帥

蓋最久的上帝傑作！巴塞隆納「聖家堂」開箱　如走入巨型魔幻森林

黃仁勳身價飆破3.4兆！晉升全球第13富人　超車戴爾電腦董座

《Re:從零開始的異世界生活》第三季首集90分鐘　最大規模戰鬥爆發

黃仁勳瞧不起台灣文化？　台灣人缺乏「文化自信」

新娘身後偷牽正妹！他廁所出來抓包　秒拍照PO上網...真相讓本人氣炸XD

生活熱門新聞

不是超慢跑！內行大推「1居家運動」：3個月瘦8公斤

回馬槍！黃仁勳離台前爆買這家肉粽店

快訊／2縣市大雨特報！最新警戒區曝

今彩539頭獎1注中獎　獎落桃園

12生肖周運勢排行榜　屬猴多爭取公差、屬雞辛苦有代價

快訊／國家警報大響！大雷雨往南轟3地　暴雨警戒區出爐

她面試完突被警衛攔下！「聽1句」才知公司真面目

180公分帥男約砲戴套！慘遇「毒玫瑰」下體流膿了

他批黃仁勳逛夜市討好台人　被罵到刪文

爸爸開餐廳！「結帳幫打8折」婆婆卻不高興

明後天「午後雷陣雨最強」　一圖看降雨熱區

梅雨季小心插座變綠！台電揭2狀況易釀大火

女大生懸賞200「幫抓蟑螂」　釣出一票勇者

兄替嫂繳帳單卡費！小姑：寄生上流

更多熱門

相關新聞

等不到中捷事故調查報告「無法賠償」　運安會：最晚6月底出爐

等不到中捷事故調查報告「無法賠償」　運安會：最晚6月底出爐

中捷去年5月10日遭路線旁建商塔式起重機吊臂掉落擊中，釀1死15傷，立委質疑事故已滿1年，原定5月底調查報告出爐，迄今尚未出來，台中市府無法進行行政處分和賠償。運安會主委林信得表示，調查報告最晚6月底會出爐。

陸男打羽球踩到浪貓致殘 法院判「投餵者賠百萬」惹議再開庭

陸男打羽球踩到浪貓致殘 法院判「投餵者賠百萬」惹議再開庭

剛因詐助理費入獄！女議員再被抓包不倫律師

剛因詐助理費入獄！女議員再被抓包不倫律師

新竹女議員偷吃律師！同床半裸大腿跨身上

新竹女議員偷吃律師！同床半裸大腿跨身上

被稱「特務」　謝長廷向施明德妻求償敗訴

被稱「特務」　謝長廷向施明德妻求償敗訴

關鍵字：

元宵燈會台中市政府手機損害賠償雷射光

讀者迴響

熱門新聞

Tank心臟病開唱「突手摀胸口」！　才第1首就出事「救護車也來了」

以中混血女大生被救出！以軍救出4人

24歲女偶像未婚生子證實「王思聰是生父」

白石茉莉奈親揭封殺清水健6年原因

不是超慢跑！內行大推「1居家運動」：3個月瘦8公斤

台南餐廳遭開槍「老闆身分曝」　12年前勇破兇殺案

峮峮被嚇到「寬姊整個人瘦一半」！

回馬槍！黃仁勳離台前爆買這家肉粽店

快訊／2縣市大雨特報！最新警戒區曝

李多慧「蕾絲蒙眼」應援挨酸情色！　直球回應首編舞心聲

陳天仁宿霧解放泳裝！　斜躺沙灘超兇渾圓全看光

Tank演出一半「突中斷1分鐘」！　超大咖金曲歌王助陣全場炸了

今彩539頭獎1注中獎　獎落桃園

醉女坐計程車回家！驚醒「運將全裸躺旁邊」

直擊／千人舉起「我們成為你的傘」　邊佑錫爆哭：你們是我的禮物

更多

最夯影音

更多

黃宣《歌手》「救場主持」被讚爆！　嗨到讓汪蘇瀧笑喊：壓力好大XD

雲台天瀑源頭見水管　陸景區：枯水期輔助

Tank心臟病開唱「第1首就不舒服」　手摀胸口..《專屬天使》3千鐵粉幫唱完

付10元→爽掉13瓶！　投飲料販賣機遇故障

認識逾20年國小同學約吃飯！　穿體育服紮高腰秒回學生時代

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面