台中燈會「射壞手機」！9遊客逛蟲洞鏡頭掛彩　中市府賠3.5萬

▲台中燈會。（圖／記者游瓊華翻攝）

記者閔文昱／綜合報導

今年中台灣元宵燈會2月時在台中中央公園盛大展出，吸引大批民眾朝聖。不過，有多名遊客在用手機拍攝「時光蟲洞」展間時，遭雷射光強照，導致手機鏡頭出現紫色斑點，有如手機的飛蚊症。對此，台中市政府總共收到9件手機損害賠償申請，建設局8日也證實已完成賠償，總計金額達3萬5000多元。

台中市政府在今年元宵燈會期間，於中央公園舉行了「時光蟲洞」活動。然而，展間的雷射光卻造成多名遊客的手機感光元件損壞，手機鏡頭出現紫色斑點。有遊客就表示，她的手機才剛買一個月，當時只覺得現場燈光有點刺眼，沒想到她和友人拍完照後手機都出現同樣異常，事後維修費估計要7至8000元。

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▲有民眾反應，手機在「時光蟲洞」展間遭雷射光「射壞」。（圖／翻攝自Facebook／張芬郁）

對此，中市建設局表示，市府對於這起事件感到十分重視，並積極協調賠償事宜，針對此事件共接獲9件手機損害賠償申請，後續已由施工廠商與民眾達成賠償協議，總計賠償金額達到3萬5857元。

建設局也強調，此次事件讓市府深感警惕，將會在未來的燈區策展中，加強對於雷射光使用的規範審核與測試，並在契約中納入民眾財損保險。此外，也會提前在燈區入口及排隊動線增設告示及提醒標語，並有工作人員在現場提醒，避免類似的情況再次發生。