沈伯洋喊管控「第五縱隊」高風險群　 黃暐瀚：監控陸配陸生太超過

▲民進黨立委、黑熊學院共同創辦人沈伯洋。（資料照／記者屠惠剛攝）

記者柯沛辰／綜合報導

民進黨立委、黑熊學院院長沈伯洋日前表示，中國很多灰色地帶作戰與軍事行為無關，台灣應該要有一個應對中國、具備偵防能力的作戰中心，對國內幾十萬可能成為「第五縱隊」的「高風險群」進行控管。對此，資深媒體人黃暐瀚直言，這種說法太超過，監控特定族群絕對違反人權和隱私。

沈伯洋日前接受《自由時報》專訪時指出，第五縱隊不完全是中共間諜，也不是一開始就背叛國家，但中共可能威脅在中國做生意或有妻小在中國的人，這類「高風險群」有幾十萬人，「一開始就要管好」，台灣應該要有專門的作戰中心來應對第五縱隊。

沈伯洋指出，許多黑道被吸收充當第五縱隊，幫中國洗錢、操作虛擬貨幣，還跟地方公廟結合；很多里長身為民防體系一環，卻經常接受招待赴陸與中國接觸；部分立委也是高風險，因為他提的兩岸條例赴中管制修正草案，就頻頻被國民黨、民眾黨阻撓。

黃暐瀚近日上政論節目「新聞大白話」就表示，「第五縱隊」一詞來自1936年西班牙內戰，當時叛軍領袖法蘭西斯科．佛朗哥攻打馬德里，並向媒體表示已經派遣4個縱隊將把馬德里四面包圍，還有1個縱隊已經潛伏在內部，結果政府軍一聽，立刻把關在監獄的1000多名政治犯處決，但這些人根本是被錯殺的。

黃暐瀚指出，如果兩戰真的開戰，防範第五縱隊確實很重要，但更重要的是不可錯殺，如果照沈伯洋的說法，是不是30幾萬陸配都要監控？因為「高風險族群」很難界定，難道台商做生意回台都要上電子監控嗎？這絕對是違反台灣保障的人權和隱私，還有通保法。

黃暐瀚說，現在光民進黨政策會執行長王義川有沒有用手機數據進行監控都已掀起軒然大波，何況現在還要對「高風險群」進行監控？他質疑，所謂第五縱隊指的是從內部破壞的人，那些開戰後可以攻佔或破壞電廠的，會是手無縛雞之力的一般人嗎？應該要有一些裝備吧？

黃暐瀚認為，如果是非中華民國國民入境後，無故失聯，確實值得去注意，但在台灣的30幾萬陸配、來台的陸生，「他們都是認同台灣，才來台灣的」。他強調，認同沈伯洋說要注意並防範第五縱隊，但不認同針對特定族群進行監控，「真要監控十幾萬人，這絕對違反人權」。