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桃園蓮華寺安座紀念「公益孝親包粽」　捐贈2千愛心粽關懷弱勢

▲桃園蓮華寺安座紀念暨公益孝親包粽登場

▲江衍灝董事長(左)致贈愛心粽2千顆，給轄區內23個里弱勢家庭。(圖／民政局提供)

記者楊淑媛／桃園報導

端午節前夕，桃園蓮華寺為慶祝安座紀念日8日舉辦「粽情粽意」安座紀念暨公益孝親包粽活動」。蓮華寺並發揚觀音佛祖慈悲精神，捐贈2000顆粽子給轄區內23個里弱勢家庭。孝親包粽活動則以親子組方式進行，希望傳承民間習俗的好手藝，蓮華寺董事長江衍灝也與全體董監事邀請信眾參加活動並同場禮佛。

江衍灝董事長表示，此次公益活動受贈單位為蓮華寺轄區內各里弱勢家庭，由里長代為受贈，期透過贈送粽子的方式關懷各里弱勢族群，讓他們感受到社會的溫暖和關懷，發揚觀音佛祖「應以何身得度者，即現何身而為說法。」的慈悲精神。「慈」能予樂，「悲」能拔苦，無緣大慈，同體大悲，讓慈悲關愛之心流傳於世間。

▲桃園蓮華寺安座紀念暨公益孝親包粽登場

▲桃園蓮華寺安座紀念暨公益孝親包粽活動，捐贈2千顆愛心粽關懷弱勢。（圖／記者楊淑媛攝）

江衍灝說，今天的活動自上午9時30分開放報到，並於10時正式開始。現場將進行公益贈粽儀式、驚喜摸彩抽獎及2梯次孝親公益包粽DIY活動。凡於113年度龍年在蓮華寺點燈者，即符合摸彩抽獎資格。

民政局副局長賴嘉美於出席活動中指出，桃園蓮華寺不僅是桃園地區的重要信仰中心，還致力於服務社區，積極參與各種公益活動。值得肯定的是，桃園蓮華寺這幾年努力友善空間改善，特別是廟埕對面蓋起地下停車場暨香客中心，來蓮華寺的信眾和訪客，能夠更加方便地進出，活動中心增設了多功能活動室和社區服務設施，為各種宗教活動和社區活動提供了更好的場地和設備支持。

▲桃園蓮華寺安座紀念暨公益孝親包粽登場

▲孝親包粽活動則以親子組方式進行，期傳承民間習俗的好手藝。（圖／記者楊淑媛攝）

民政局表示，宗教是人類心靈安定的依歸，不分年齡族群都把宗教地點當休閒、寄養心靈的場所。蓮華寺透過停車場與活動中心改建，提供宗教友善空間成為範例，加上社區慈善公益長年推動，對桃園蓮華寺的各項努力表示支持和讚賞。

▲桃園蓮華寺安座紀念暨公益孝親包粽登場

▲民政局副局長賴嘉主持美驚喜摸彩抽獎。（圖／記者楊淑媛攝）

包括：立法委員萬美玲、民政局副局長賴嘉美、市議員陳美梅、黃婉如、黃家齊、林政賢、桃園區長許敏松、埔子區里長、文中里、中興里里長以及蓮華寺董事長江衍灝等人出席活動。

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