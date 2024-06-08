性成癮！產前2天人夫還想要　妻見他下單「E奶援交」超崩潰

▲正宮控訴人夫不斷向她索求性行為之餘，還長期嫖妓。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

記者郭玗潔／桃園報導

桃園一名正宮認為丈夫阿雄(化名)性成癮，無論在她產前2、3天，還是卵巢囊腫手術後3天，阿雄都想跟她發生性行為，甚至還會硬上。她委屈容忍下，卻發現阿雄有嫖妓習慣，還一邊在訊息裡看著她傳送孩子照片，一邊向業者指定要「E奶妹」性交易，讓她崩潰離婚，並向阿雄求償50萬。桃園地院審理，判阿雄侵害配偶權，要賠35萬元。

正宮表示，她和阿雄交往不久就懷孕，被阿雄誠意打動於是結婚，原本期待幸福的家庭生活，不料阿雄有性成癮，不論在她產前2、3天，或是坐月子期間、產後哺乳1個月、卵巢囊腫手術出院後第3天，阿雄都想發生性行為，甚至會違背她意願硬上，讓她難以負荷。

正宮說，她原本嘗試包容阿雄，卻在2022年3月底發現阿雄嫖妓的訊息和照片，想到自己百般委屈忍讓，阿雄卻一邊看著她傳送新生兒的可愛照片，一邊向業者下單，指定要和「E奶妹」性交易，讓她精神崩潰搬回娘家，攤牌後阿雄雖有稍微道歉，卻將外遇歸咎在她「沒有滿足他的性需求」，讓她聽了完全無法原諒，還要擔心自己是否因此感染性病，身心嚴重受創，要向阿雄提告求償50萬元。

阿雄在審理時表示，妻子在2022年訴請離婚時，就主張他長期嫖妓、對婚姻不忠等情，現在又提告求償，違反一事不再理原則，且當時正宮主張剩餘財產分配是40萬元，調解結果他願意給付260萬元，以作為子女撫養費，而他更在調解成立前就給正宮40萬，可見離婚時的調解就已經將所有婚姻問題一次性的解決了。

阿雄雖否認有性成癮、特殊性偏好及長期嫖妓，但法官根據相關對話等證據，除了阿雄和援交業者接洽的紀錄外，在正宮指責他嫖妓、外遇時，阿雄也多次道歉並求情，判定他侵害配偶權，要賠35萬元。可上訴。