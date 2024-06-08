新北自小客換車道撞機車「19歲騎士飛對向」　慘被輾爆頭亡

▲▼ 機車騎士遭撞飛到對向車道，被計程車輾過頭部慘死 。（圖／記者戴上容翻攝）

記者戴上容、陸運陞／新北報導

新北市新莊區一名19歲李姓機車騎士，昨日上午11時許，行經五權路時，與一輛變換車道的廂型車發生碰撞。機車騎士被撞後，人車滑到對向車道，當場被對向車道的計程車輾過頭部，騎士頭骨骨折、腦漿溢出，送醫後不治。兩名肇事駕駛訊後被依過失致死罪送辦。

據了解，19歲的李姓機車騎士從事服務業。昨日上午11時許，他騎車行駛內側車道時，36歲許姓業務駕駛的廂型車正變換車道，與李姓騎士發生碰撞，導致李姓騎士和機車被撞飛到對向車道。

此時，59歲的陳姓計程車司機正好經過，見到對向車道的人和車突然衝出來，來不及閃避，當場輾過李姓騎士的頭部。警消人員到場時，見到李姓騎士頭戴安全帽，腦漿溢出，倒臥在血泊中。警消人員緊急將他送往台北醫院急救，最終因傷重不治。

肇事的許男和陳姓計程車司機對於這次車禍都感到非常驚嚇。經酒測後，兩人酒測值均為0，態度良好地向警方陳述當時的情況。警訊後，警方將兩人依過失致死罪移送法辦。死者的哥哥聽聞弟弟發生車禍，第一時間趕往醫院處理後事，心情悲痛難以言語。詳細的事發原因及肇責仍待進一步釐清。