　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

新北自小客換車道撞機車「19歲騎士飛對向」　慘被輾爆頭亡

▲▼ 機車騎士遭撞飛到對向車道，被計程車輾過頭部慘死 。（圖／記者戴上容翻攝）

▲▼ 機車騎士遭撞飛到對向車道，被計程車輾過頭部慘死 。（圖／記者戴上容翻攝）

記者戴上容、陸運陞／新北報導

新北市新莊區一名19歲李姓機車騎士，昨日上午11時許，行經五權路時，與一輛變換車道的廂型車發生碰撞。機車騎士被撞後，人車滑到對向車道，當場被對向車道的計程車輾過頭部，騎士頭骨骨折、腦漿溢出，送醫後不治。兩名肇事駕駛訊後被依過失致死罪送辦。

據了解，19歲的李姓機車騎士從事服務業。昨日上午11時許，他騎車行駛內側車道時，36歲許姓業務駕駛的廂型車正變換車道，與李姓騎士發生碰撞，導致李姓騎士和機車被撞飛到對向車道。

▲▼ 機車騎士遭撞飛到對向車道，被計程車輾過頭部慘死 。（圖／記者戴上容翻攝）

此時，59歲的陳姓計程車司機正好經過，見到對向車道的人和車突然衝出來，來不及閃避，當場輾過李姓騎士的頭部。警消人員到場時，見到李姓騎士頭戴安全帽，腦漿溢出，倒臥在血泊中。警消人員緊急將他送往台北醫院急救，最終因傷重不治。

肇事的許男和陳姓計程車司機對於這次車禍都感到非常驚嚇。經酒測後，兩人酒測值均為0，態度良好地向警方陳述當時的情況。警訊後，警方將兩人依過失致死罪移送法辦。死者的哥哥聽聞弟弟發生車禍，第一時間趕往醫院處理後事，心情悲痛難以言語。詳細的事發原因及肇責仍待進一步釐清。

▲▼ 機車騎士遭撞飛到對向車道，被計程車輾過頭部慘死 。（圖／記者戴上容翻攝）

ET快訊
水原一平又失業！Uber Eats證實「已停權」
台劇「3大男女神」搭北捷摘口罩！　隔壁民眾滑手機
卡麥隆被騙！和「烏克蘭前總統」視訊聊天　驚覺上當
黃鶯鶯素顏現身靈堂　擁抱邱瓈寬
180公分帥男約砲戴套！　慘遇「毒玫瑰」下體流膿
機票印一排神秘「SSSS」　旅遊達人曝1類人中獎率高

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

台中熟女是藥頭！財神廟賣毒　被逮還怨「拜拜買彩券都不中」

刺青男鬧區咆哮「隨機攻擊路人」還撕衣服　桃園警辣椒水制服

電子菸彈混毒品疑混入校園　新北：可檢查書包沒入違禁品

新北自小客換車道撞機車「19歲騎士飛對向」　慘被輾爆頭亡

「真命天女」答應到府包養　他開心赴約12分鐘被丟包

屏東女騎士「墜施工坑洞」身亡！家屬提國賠1000萬　結果出爐

六福村空中腳踏車故障　妙齡女孩爬「3層樓超長梯」驚險獲救

性成癮！產前2天人夫還想要　妻見他下單「E奶援交」超崩潰

中捷砍人案隔天！台中某國小童拿美工刀追同學　家長嚇壞

大膽賊缺錢買毒「搬公仔賣錢」　車上還有一大堆...屋主狂衝抓人

認識逾20年國小同學約吃飯！　穿體育服紮高腰秒回學生時代

蘇姿丰讚台灣高中生英語好　合照見手指愛心：要怎麼比

蔡阿嘎開除蘿拉！「不法行為影響公司」　她曾惹毛同業…被起底「家中塞滿精品」

F-18戰鬥機降落高速公路　瑞士首次演練成功

教室飆唱《在加國離婚》　男大生清澈歌聲顯扎心

青峰揪歌迷〈小情歌〉唱錯！　要家凱繞場…自己跑超小圈XD

爬5650M聖母峰前16蹲　台登山正妹：真的會喘！

3機視角看李多慧SOLO　中場連跳2首KPOP夯曲

沒開瓶器也能開紅酒瓶？　物理系教授演示徒手妙招

小情侶衝畢典出事！台中看夜景清晨趕新竹　 機車雙載撞飛畫面曝

台中熟女是藥頭！財神廟賣毒　被逮還怨「拜拜買彩券都不中」

刺青男鬧區咆哮「隨機攻擊路人」還撕衣服　桃園警辣椒水制服

電子菸彈混毒品疑混入校園　新北：可檢查書包沒入違禁品

新北自小客換車道撞機車「19歲騎士飛對向」　慘被輾爆頭亡

「真命天女」答應到府包養　他開心赴約12分鐘被丟包

屏東女騎士「墜施工坑洞」身亡！家屬提國賠1000萬　結果出爐

六福村空中腳踏車故障　妙齡女孩爬「3層樓超長梯」驚險獲救

性成癮！產前2天人夫還想要　妻見他下單「E奶援交」超崩潰

中捷砍人案隔天！台中某國小童拿美工刀追同學　家長嚇壞

大膽賊缺錢買毒「搬公仔賣錢」　車上還有一大堆...屋主狂衝抓人

不只雞蛋會爆炸！超商「2款食品」也不能微波　網驚：長知識

屏東三地門共融生活中心市集　展現營運成果

國民黨國會3策略曝光！　全力拼返「民生」戰場

水原一平又失業！Uber Eats證實「已停權」　連跑外送都被禁

藍委嗆綠突襲「救國團條款」　柯建銘傻眼：自己缺席說我們偷襲

BMW「大改款X3實車照」流出！水箱格柵成亮點、電動iX3首搭新平台

英外相卡麥隆被騙！和「烏克蘭前總統」視訊聊天　驚覺上當

陸女試用期狂被約「潛規則」　拒絕後遭主管「踢出工作群組」

囤房稅2.0下月上路　1招可享房屋稅優惠稅率

玉山盃／美日球探聚焦！火球男蕭齊等旅外　林維恩相約美國見

金門正妹高中生超瘋校園生活　25萬人看了暈慘：好想上學！

社會熱門新聞

花樣少女慘遭殺害棄屍　沒有凶手的命案成永遠遺憾

六福村空中腳踏車故障　女孩爬長梯獲救

「槍戰頭中彈」勇警考績只有乙　原因曝光

2歲男童趴伏蓄水池溺斃　粗心媽曝原因

高雄父載3胞胎國道遭追尾！小孩2女1男全送醫

勇警抓通緝犯「頭部中彈」考績竟乙等

女科員涉販毒　刑責比供毒男友更重

男浮屍「口鼻封膠帶」　生前最後畫面曝光

性成癮！產前2天人夫硬要又援交「E奶妹」

欠稅823萬美魔女遭管收　床太硬決定吐錢

瘋狂魚販成「貼身保鑣」跟蹤示愛　檳榔西施崩潰

士官督導長侵犯女上尉　退休金泡湯

即／國1貨車撞凹休旅車！「2女童1男童」受傷送醫

改裝猴把Gogoro變燃油車！轟轟聲超擾民　警出手了

更多熱門

相關新聞

連假首日交通量少3%　下午還有一波車潮「國道9路段易塞」

連假首日交通量少3%　下午還有一波車潮「國道9路段易塞」

今天(8日)為端午連假首日，截至中午國1南下湖口到新竹系統等局部路段仍出現塞車，高公局預估，今整體國道交通量至中午較去年同期減少約3%，不過下午還會有一波車潮，國道有9大易塞路段，預估傍晚5時後紓解。

高雄父載3胞胎國道遭追尾！小孩2女1男全送醫

高雄父載3胞胎國道遭追尾！小孩2女1男全送醫

即／國1貨車撞凹休旅車！「2女童1男童」受傷送醫

即／國1貨車撞凹休旅車！「2女童1男童」受傷送醫

空軍士兵泳渡基隆河亡！姊強忍哀傷攙扶父相驗

空軍士兵泳渡基隆河亡！姊強忍哀傷攙扶父相驗

14歲棒球員頂高溫「折返跑千米」　搶救12天不治

14歲棒球員頂高溫「折返跑千米」　搶救12天不治

關鍵字：

腦漿車禍死亡19歲新莊

讀者迴響

熱門新聞

花樣少女慘遭殺害棄屍　沒有凶手的命案成永遠遺憾

即／5縣市再發豪大雨特報　最新警戒區域曝

印校長家訪性侵女學生被拍　驚嚇表情瘋傳

蔡阿嘎發文感嘆「人要抱持善良」

180公分帥男約砲戴套！慘遇「毒玫瑰」下體流膿了

蔡阿嘎疑開酸蘿拉「三千萬同學」

31冰淇淋突發公告「全商品降價」

他批黃仁勳逛夜市討好台人　被罵到刪文

蔡阿嘎深夜發聲：這樣算長大了吧！「流量擺眼前不作為」

看起來溫和「其實超不好惹」3大星座

黃宣《歌手》「救場主持太強」登熱搜

狠斬蘿拉「二伯悄悄1動作」　網驚：大致這回事了？

張學友染RSV！3類人注意　台大醫：常有6症狀

快訊／午後雨彈來了！12縣市大雨特報

白石茉莉奈親揭封殺清水健6年原因

更多

最夯影音

更多

認識逾20年國小同學約吃飯！　穿體育服紮高腰秒回學生時代

蘇姿丰讚台灣高中生英語好　合照見手指愛心：要怎麼比

蔡阿嘎開除蘿拉！「不法行為影響公司」　她曾惹毛同業…被起底「家中塞滿精品」

F-18戰鬥機降落高速公路　瑞士首次演練成功

教室飆唱《在加國離婚》　男大生清澈歌聲顯扎心

熱門快報

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

房價飆漲！全台房市秘技大公開！

還在為高房價發愁嗎？想知道更多專業分析和房巿風向，快進即賞屋看最新趨勢。

專業明星師資、精湛教學！

專業明星師資、精湛教學！

想提升技能卻沒時間？專業師資精心設計每門課程，讓你隨時隨地都可以學習！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面