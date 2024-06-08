土地公來我家！怪男穿神偶裝乞討「給100才肯走」　惡搞畫面曝

記者陸運陞／新北報導

新北市新莊區民樂街一間飲料店，昨天（7日）晚間一名男子穿著土地公神偶，站在門口不斷搖動手中鈴鐺，店家老闆好奇上前詢問來意，男子卻都未回話，無奈之下給了男子100元，對方才悻然離去，店老闆將過程貼上網路社團，雖然未向警方報案提告，但警方表示，該行為已觸法，將加強該路段巡邏。

▲新北一名男子穿著土地公神偶，在新莊民樂街沿途向店家討錢，該行為恐觸法挨罰。（圖／記者陸運陞翻攝）

據了解，昨天晚間6時許，新莊民樂街上某間飲料店老闆，發現門口站著身穿土地公神偶裝的男子，不但向店內查看，並且不斷搖著手中鈴噹；由於近期新莊地藏庵剛舉辦遶境祈福活動，店家以為與之前相同，捐獻換取平安糖，便給了100元，才剛交付給男子，對方卻馬上轉頭離去，留下滿臉錯愕的店家。

▲新北民樂街飲料店老闆，遇上著土地公神偶的男子討錢。（圖／翻攝《 ‎愛新莊我是新莊人》）

店家對男子該行為感到氣憤，將店內監視器畫面貼上臉書社團，提醒附近店家別被相同手法受騙上當。新莊分局表示，目前尚未接獲報案，但男子行為已觸犯社會秩序維護法第 82 條第1項第1款，於公共場所或公眾得出入之場所，乞討叫化不聽勸阻者，可處3日以下拘留或新臺幣12000元以下罰鍰。

▲新莊分局表示，該行為恐觸犯社會秩序維護法，將依法開罰。（圖／記者陸運陞翻攝）