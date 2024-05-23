男男性行為捐血有望解禁！愛滋新通報低於千例　疾管署重啟討論

▲開放男男性行為者捐血重啟討論，資料照。（圖／記者林敬旻攝）

記者洪巧藍／台北報導

男男性行為者不得捐血的禁令重啟討論！根據疾病管制署最新統計，去年愛滋新增人數降至千例以下，達到重啟評估「調整男性間性行為者」捐血限制時機點。疾管署預計今年11月底之前辦理至少2場座談會蒐集各界意見，再進入專家會議討論。

目前「捐血者健康標準」規範明訂男性間性行為者永不得捐血，衛福部食藥署曾經在2018年預告修正標準，擬放寬禁令至「5年內有男男間性行為者暫緩捐血」且最快該年6月實施，但後續收到許多分歧意見，被緊急喊卡。

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疾管署副署長曾淑慧表示，因應我國愛滋疫情已經連續6年下降下降，2023年本國籍通報數降至940人，已達2019年10月7日愛滋病防治及感染者權益保障會決議，符合HIV新通報確診人數低於1,000人以下，重啟評估「調整男性間性行為者」捐血限制的時機點。

事實上，近年部分歐美國家修改男性間性行為者捐血限制，改以「性行為」為限制條件，逐步由永久不得捐血修改為暫緩捐血，或是縮短暫緩捐血期限。

但是考量前次推動調整修正案的經驗，曾淑慧強調，本案不僅只是醫學與科學議題，需廣納各界意見，故擬透過辦理座談會等形式，邀集相關單位、相關領域之專家學者及民間團體等充分討論與表達意見或建議，以凝聚各界共識，作為後續政策評估調整參採依據。

曾淑慧也提到，另考量執行本案座談會，除需關注及瞭解相關之政策議題外，亦需有公共行政管理、政策議題分析及盤點利害關係人等相關實務執行經驗，以公正且具公信力的立場召開座談會，爰規劃委託具此等能力之學術單位或專業民間團體辦理，以凝聚各界共識，作為後續政策評估調整參採依據。